Πολιτική

Κικίλιας: αντίστροφη μέτρηση για να πάρουμε την ζωή μας πίσω

Μήνυμα αισιοδοξίας απο τον Υπ. Υγείας, με αφορμή την πρεμιέρα των εμβολιασμών και στην Ελλάδα.

«Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της αντίστροφης μέτρησης για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», όπου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος εμβολιασμός στη χώρα μας, στη νοσηλεύτρια ΜΕΘ Ευσταθία Καμπισιούλη.

Ο κ. Κικίλιας αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά δήλωσε: «Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της αντίστροφης μέτρησης για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Πρώτη εμβολιάζεται μια νοσηλεύτρια και μετά ένας υπέργηρος σε αυτή την επιχείρηση «Ελευθερία», και φυσικά σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός της χώρας σε μία συμβολική κίνηση αλλά και ουσιαστική προστασίας από την Covid-19», ενώ προσέθεσε ότι «προχωράμε με προσοχή χωρίς βιασύνες, βήμα, βήμα και θα πάμε καλά, με προσοχή».