Αντίστροφη μέτρηση για να λειτουργήσει το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον κόσμο (βίντεο)

Σπάνια περιήγηση στο μεγαλύτερο και μοναδικό στο είδος του τηλεσκόπιο στον κόσμο.

Πέντε χρόνια και 168 εκατομμύρια δολάρια χρειάστηκαν για την κατασκευή του μεγαλύτερου τηλεσκοπίου που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο.

Η 500 μέτρων συσκευή στηρίζεται σε φυσική βάση σε ένα καταπράσινο σημείο της επαρχίας Γκιζού (Guizhou) στη νότια Κίνα και ανιχνεύει σήματα από αστέρια, γαλαξίες ή και.. ζωή εκτός πλανήτη Γη.

Μετά την κατάρρευση του μέχρι πρότινος μεγαλύτερου τηλεσκοπίου στον κόσμο, στο Πόρτο Ρίκο, η κινεζική συσκευή είναι η μοναδική στο είδος της σε όλο τον κόσμο.

Το τηλεσκόπιο, που βρίσκεται στην Κίνα, πρόκειται να λειτουργήσει μέσα στο 2021 και πρόκειται για ένα «θηρίο» της Τεχνολογίας, με κάπου στις 9000 καλώδια.

Για τη λειτουργία του είναι απαραίτητη η σιωπή σε ακτίνα 5 χλμ και για το λόγο αυτόν, εκκενώθηκαν οκτώ χωριά, με χιλιάδες κατοίκους να μετακομίζουν σε άλλες περιοχές.

Ο σένσοράς του κρέμεται στα 140 μέτρα πάνω από το πιάτο και στηρίζεται σε έξι μεταλλικούς πύργους.

Η πρόσβαση θα είναι ανοιχτή και σε επιστήμονες εκτός Κίνας, όμως η επιλογή τους θα γίνεται βάσει των επιστημονικών προτάσεων και αξιών τους.

«Προς το παρόν σχεδιάζουμε να ανοίξει τον επόμενο χρόνο. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι μία σταδιακή διαδικασία, αφού πρέπει να μπουν όλες οι λειτουργίες στη θέση τους», δήλωσε ένας από τους τεχνικούς που εξ αρχής εργάστηκε για την κατασκευή του.