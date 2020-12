Κόσμος

Σεισμός στο Ζάγκρεμπ

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε το πρωί την πρωτεύουσα της Κροατίας.

Σεισμός 5,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό τμήμα της Κροατίας με επίκεντρο περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ, μετέδωσε η κροατική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.

Ο σεισμός που σημειώθηκε γύρω στις 07:28 ώρα Ελλάδος έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.

"Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες μέχρι στιγμής, αλλά είναι πιθανό ένας τέτοιος σεισμός να προκάλεσε υλικές ζημιές στην περιοχή στην οποία εντοπίζεται το επίκεντρο, η οποία γειτνιάζει με την πόλη Πετρίνια", δήλωσε στον κρατικό ραδιοσταθμό ο σεισμολόγος Κρεσίμιρ Κουκ.

Τον Μάρτιο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 27 τραυματίστηκαν από σεισμό 5,3 βαθμών που σημειώθηκε στο Ζάγκρεμπ.