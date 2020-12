Κοινωνία

Σύλληψη για “μίνι μάρκετ” με ναρκωτικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο κατάστημα, τον ιδιοκτήτη του οποίου συνέλαβαν.

Συνελήφθη στην Κυψέλη, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών αλλοδαπός, για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικές ουσίες, μέσω καταστήματος, εντοπίσθηκε το εν λόγω κατάστημα στην περιοχή της Κυψέλης, ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου αλλοδαπού και διενεργήθηκε έλεγχος, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν εντός του καταστήματος και σε διάφορα σημεία:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 1.415 γραμμαρίων

ποσότητα κοκαΐνης βάρους 5 γραμμαρίων

πιστόλι

πιστόλι φωτοβολίδων

ρέπλικα πυροβόλου όπλου

αεροβόλο όπλο

3 φυσίγγια

ζυγαριά ακριβείας

το χρηματικό ποσό των 1.249 ευρώ

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.