Μεγάλη ποσότητα κοκαϊνης και “πακέτο με μετρητά” σε φορτηγό (εικόνες)

"Εισαγωγή" ναρκωτικών στην χώρα μας για διακίνηση.

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, αλλοδαπός, για μεταφορά και εισαγωγή στην Ελλάδα ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την αποδόμηση κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, σχετικά με την μεταφορά και εισαγωγή στη χώρα μας σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, προς περαιτέρω διακίνηση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του ανωτέρω αλλοδαπού.

Ως προς τον τρόπο δράσης, ο προαναφερόμενος, εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική του ιδιότητα, ως οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου, με δραστηριοποίηση στην οδική μεταφορά προϊόντων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μετέφερε και εισήγαγε ποσότητες ναρκωτικών στην Ελλάδα, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά

Όπως εξακριβώθηκε ο κατηγορούμενος, οδηγώντας φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών, προερχόμενος από Ιταλία και μέσω του πορθμείου Ανκόνα Ιταλίας-Πάτρας, αφίχθη την 23-12-2020 στο λιμένα Πατρών και κατέληξε στην περιοχή της Λυκόβρυσης Αττικής.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο φορτηγό, σε συνεργασία με στελέχη του Λιμενικού Σώματος Πατρών και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Επιχειρήσεων, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο του επικαθήμενου (13) συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Επίσης εντός του χώρου της καμπίνας του φορτηγού βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο μεγάλο χρηματικό ποσό.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κοκαΐνης βάρους 14 κιλών και 45 γραμμαρίων

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 7 γραμμαρίων

Το χρηματικό ποσό των 287.060 ευρώ

φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών (τράκτορας και επικαθήμενο)

συσκευή κινητής τηλεφωνίας