Αθλητικά

Νέα “γκέλα” για την Τσέλσι

Οι «χωριάτες» έφυγαν με βαθμό απέναντι στους «μπλε» του Φρανκ Λάμπαρντ, που γνώρισαν νέα απώλεια.

Η ήττα από την Άρσεναλ στο ντέρμπι του Λονδίνου, πριν από δυο ημέρες, έπεσε «βαριά» στην Τσέλσι, που δεν κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί απόψε το «Στάμφορντ Μπριτζ» με αντίπαλο την Άστον Βίλα, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Οι «χωριάτες» έφυγαν με βαθμό απέναντι στους «μπλε» του Φρανκ Λάμπαρντ, που γνώρισαν νέα απώλεια μετά το 1-3 από τους «κανονιέρηδες» κι έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο την τριάδα.

Η Τσέλσι προηγήθηκε 1-0 στο ημίχρονο με το συνήθη «εκτελεστή» της, Ολιβιέ Ζιρού, αλλά η σκληροτράχηλη Άστον Βίλα προσπάθησε, κι εν τέλει ανταμείφτηκε με το τέρμα της ισοφάρισης που πέτυχε ο Ανουάρ Ελ-Γκαζί στο 50΄ και το οποίο άξιζε ένα βαθμό.

Η ομάδα του Ντιν Σμιθ, που πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία, ισοβαθμεί στην πέμπτη θέση με την αποψινή αντίπαλό της, την Τότεναμ και τη Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας δλυο αγώνες λιγότερους.