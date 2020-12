Πολιτική

Θεοδωρικάκος: εμβληματική μεταρρύθμιση στο ΑΣΕΠ

Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι μόνο με την άμεση υλοποίηση μεταρρυθμίσεων θα αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος της πανδημίας.

Την εκτίμησή του πως ο χαμένος χρόνος, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, μπορεί να αναπληρωθεί μόνο με την άμεση υλοποίηση μεταρρυθμίσεων εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε η ιστοσελίδα thebest.gr, με τίτλο «Η επόμενη ημέρα στη Δυτική Ελλάδα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο σύνολο των μεταρρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί για το 2021 στον τομέα ευθύνης του.

Όπως είπε, η ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των δήμων και ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα είναι δύο από τους βασικούς πυλώνες πολιτικής όπου το υπουργείο Εσωτερικών, ήδη, έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το εμβληματικό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Παράλληλα, δρομολογεί μία σειρά άλλων μεταρρυθμίσεων, όπως ο εκσυγχρονισμός του ΑΣΕΠ, ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους, δήμων και περιφερειών, μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κ.ά.

«Στόχος μας είναι το τέλος της δοκιμασίας του κορονοϊού να βρει την Ελλάδα θωρακισμένη, ώστε να μπορεί να τρέξει γρήγορα και να κερδίσει χρόνο για την επανεκκίνηση της οικονομίας», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στο νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ έκανε λόγο για μία «εμβληματική μεταρρύθμιση», που, όπως σημείωσε, «συμβάλλει στη λειτουργία του Δημοσίου και τη δημιουργία ενός κρατικού μηχανισμού, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και αποτελεί στήριγμα στην υγιή επιχειρηματικότητα».

«Αξίωμά μας είναι ότι στο Δημόσιο πρέπει να υπηρετήσουν εκείνοι που όχι μόνο έχουν τα προσόντα αλλά και που αξίζουν να εργάζονται σε αυτό. Θέλουμε στελέχη με δυναμική, που επιθυμούν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτές τις γνώσεις, με στόχο να γίνει ο δημόσιος τομέας πιο λειτουργικός, πιο αποτελεσματικός, πιο χρήσιμος, σε κάθε πολίτη και στην οικονομία της χώρας», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.