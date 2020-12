Life

“Το Πρωινό”: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με τον Σταμάτη Γονίδη (εικόνες)

Την τελευταία μέρα του έτους, η Φαίη Σκορδά και «Το Πρωινό» γράφουν τον επίλογο του 2020 και στήνουν την πιο απολαυστική γιορτή.

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, στις 10:00 η αγαπημένη καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή του ΑΝΤ1 αποχαιρετά την χρονιά που φεύγει με εορταστική διάθεση, κέφι, χορό, προβλέψεις, γαστρονομικές προτάσεις, αλλά και συγκινητικές συνεντεύξεις και εξομολογήσεις ψυχής από αγαπημένα πρόσωπα.

Η Λίτσα Πατέρα κάνει τον αστρολογικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και δίνει συμβουλές για το νέο έτος.

Ο Πέτρος Συρίγος ετοιμάζει συνοδευτικά για το Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

Η Άννα – Μαρία Μπαρού προτείνει ζεστό κόκκινο κρασί με μπαχαρικά και πορτοκάλι.

Καλεσμένος την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο «Πρωινό» ο Σταμάτης Γονίδης. Μιλά για τη ζωή του και την πορεία του, ενώ μας συστήνει την Στεφανία, την μεσαία κόρη του η οποία ακολουθεί τα επαγγελματικά του βήματα.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του, «Δυόμιση», «Όλα σ’ αγαπάνε», «Έτσι», «Και με πιάνουν τα κλάματα» κ.ά., ενώ παρουσιάζει σε Α’ Μετάδοση αποκλειστικά στο «Πρωινό» το καινούριο του τραγούδι «Δεν σε Θέλω».

