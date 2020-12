Υγεία - Περιβάλλον

Κόντρα για τους εμβολιασμούς στο “Σωτηρία”

Τι υποστηρίζει μερίδα ιατρών του Νοσοκομείου. Τι απαντά ο Διοικητής. Το σχόλιο του Βασίλη Κικίλια στον ΑΝΤ1.

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν η «Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών» και το «Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή», υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, ότι «σήμερα 29/12/20 στο νοσοκομείο «Σωτηρία» ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ κατόπιν άνωθεν εντολής της «τελευταίας στιγμής» ο προγραμματισμένος εμβολιασμός δεκάδων υγειονομικών. Στη θέση τους, εμβολιάστηκαν ισάριθμοι υπουργοί και παρατρεχάμενοι. Αυτό, στο νοσοκομείο που υποτίθεται πως είναι από τον Μάρτιο η «ναυαρχίδα» της χώρας στην μάχη ενάντια στην επιδημία COVID19, στο νοσοκομείο που έχει ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό κυριολεκτικά εξουθενωμένο, που επί πολλούς μήνες ρισκάρει την ίδια του την ζωή στις πτέρυγες νοσηλείας COVID και στις ΜΕΘ COVID. Προφανώς για την κυβέρνηση έχει προτεραιότητα όσον αφορά τον εμβολιασμό η κάθε υφυπουργίσκη κυρία Κουλουμπαρδενοπούλου έναντι στην Λοιμωξιολόγο και στην Νοσηλεύτρια που ξημεροβραδιάζονται δέκα μήνες στις πτέρυγες COVID, που όταν πηγαίνουν σπίτι τους φοβούνται να φιλήσουν τα παιδιά τους και που όταν διαμαρτύρονται για ελλιπή ή σκάρτα Μέσα Ατομικής Προστασίας τις περνάνε και από … «ΕΔΕ» όπως επίσης τις απειλούν και με «ΕΔΕ» αν αρρωστήσουν. Η κυβέρνηση και συνολικά το αστικό πολιτικό προσωπικό της χώρας δίνουν άλλο ένα ηχηρό μήνυμα πως και τώρα με τον εμβολιασμό οι “VIPs” προηγούνται του λαού όσον αφορά τη ζωή και τον θάνατο. Και φυσικά προηγούνται και των υγειονομικών, των «ηρώων με τις λευκές και πράσινες μπλούζες» που οι πολιτικάντηδες υποκριτικά τους «χειροκροτούσαν από τα μπαλκόνια».

Σε δήλωση του, ο Διοικητή του Νοσοκομείου, Σωκράτης Μητσιάδης, απορρίπτοντας πλήρως τις αιτιάσεις, αν και δίχως να αναφέρει λέξη για αυτές, αναφέρει «Σήμερα στο ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” εμβολιάστηκαν 56 υγειονομικοί του νοσοκομείου μας, επί προγραμματισμένων 61. Λόγω αστοχίας στον προγραμματισμό, οι πέντε θα εμβολιαστούν αύριο και η διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά».

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους τονίζει σε δήλωση του ότι «Το νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα συνολικά 195 εμβολιασμούς. Η καθυστέρηση που σημειώθηκε σήμερα οφείλεται στο γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι εμβολιασμοί από όσους είχαν προγραμματιστεί αρχικά. Το θέμα αντιμετωπίστηκε άμεσα με νέο εφοδιασμό του νοσοκομείου. Ο εμβολιασμός των υγειονομικών συνεχίζεται κανονικά και πέντε εμβολιασμοί που ήταν αρχικά προγραμματισμένοι για σήμερα, θα πραγματοποιηθούν αύριο χωρίς άλλη καθυστέρηση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι σε μια διαδικασία που βρίσκεται στα πρώτα 24ωρα εφαρμογής της, οι υπερβολικές αντιδράσεις δε βοηθούν κανέναν».

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: καμία παρατυπία στην προτεραιότητα για τα εμβόλια

«Η Εθνική Αρχή Εμβολιασμών έχει ορίσει την προτεραιότητα με την οποία θα εμβολιαστούν και ορισμένοι αξιωματούχοι, όπως οι υπουργοί για λόγους ασφαλείας και για να συνεχίσει να λειτουργεί το Κράτος. Σήμερα πήγαν ορισμένοι παραπάνω στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» και για αυτό δεν εμβολιάστηκαν 5 από τους υγειονομικούς που επρόκειτο να εμβολιαστούν σήμερα και θα εμβολιαστούν αύριο. Νομίζω ότι γίνεται πολλή φασαρία για το τίποτα και για άλλους λόγους», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Υγείας, αναφορικά με τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει για όσα έγιναν σήμερα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία».