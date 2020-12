Οικονομία

Χατζηθεοδοσίου: να ανοίξει το λιανεμπόριο με “click in shop”

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών τονίζει ότι η μέθοδος του «click away» δε λειτούργησε για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Άνοιγμα του λιανεμπορίου με προκαθορισμένη επίσκεψη του καταναλωτή στα καταστήματα ζητά ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

"Η μέθοδος του «click away» δε λειτούργησε για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να χαθεί για αυτές ο χριστουγεννιάτικος τζίρος. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε αυτό το «ημίμετρο», το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είχε καταθέσει πρόταση για άνοιγμα του λιανεμπορίου μέσω προκαθορισμένων επισκέψεων των καταναλωτών στα καταστήματα" τονίζει σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

"Έτσι και θα αποφεύγαμε φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού αλλά και θα λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις. Δεν εισακουστήκαμε τότε και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα, με πάρα πολλές επιχειρήσεις να έχουν μηδενικούς τζίρους καθώς δεν μπορούν να υποστηρίξουν την «παράδοση εκτός». Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να στηρίξει αποτελεσματικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και κυρίως το εμπορικό της κομμάτι, επαναφέρουμε την πρόταση που είχαμε καταθέσει και ζητάμε να ανοίξει το λιανεμπόριο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, με ραντεβού που θα μπορεί να κλείνει ο καταναλωτής για να επισκεφθεί κάποιο κατάστημα".

Όπως λέει ο κ. Χατζηθεοδοσίου, "η κυβέρνηση οφείλει να μιλήσει με καθαρές κουβέντες. Από την στιγμή που δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τον εμπορικό κόσμο, θα πρέπει να του δώσει το δικαίωμα να εργαστεί. Πάντα βέβαια με κανόνες και απόλυτο σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη για την οικονομική καταστροφή αυτών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και για την εξαφάνιση τους από τον επαγγελματικό χάρτη. Ήδη είναι απόλυτα ξεκάθαρο σε εμάς ότι η επόμενη μέρα μετά την πανδημία θα βρει την οικονομία μας με χιλιάδες επιχειρήσεις λιγότερες, καθώς δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν. Ας μη γίνουν όμως τα πράγματα χειρότερα εξαιτίας κάποιων λανθασμένων επιλογών.

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η βασική προτεραιότητα όλων μας. Αμέσως μετά όμως έρχεται η προστασία της εργασίας. Ζητάμε το αυτονόητο και η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να ακούσει τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους που απασχολούνται στο λιανεμπόριο και να δώσει λύση. Δεν υπάρχουν ούτε οι αντοχές ούτε η υπομονή για άλλο χάσιμο χρόνου".