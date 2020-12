Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Επεισόδια για την παράταση του lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμέτωποι κάτοικοι και ΜΑΤ. Πέτρες, μολότοφ και χημικά.

(εικόνα αρχείου)

Νέα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τετάρτης στην Γκορυτσά Ασπροπύργου, ανάμεσα σε δυνάμεις της Αστυνομίας και κατοίκους της περιοχής.

Περίπου 100 άτομα, που διαμαρτύρονταν για την παράταση του lockdown, πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ στους άντρες των ΜΑΤ, οι οποίοι απάντησαν με ρίψη χημικών.

Ανάλογο σκηνικό είχε διαμορφωθεί και ανήμερα των Χριστουγέννων, στη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Μεταξύ των εμπλεκομένων ήταν και πολλοί ανήλικοι που εμφανίζονται ως αρνητές του κορονοϊού.