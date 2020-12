Τεχνολογία - Επιστήμη

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Η Google αποχαιρετά το 2020

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και η Google "γιορτάζει" με ένα Doodle η Google, αποχαιρετώντας με έναν διαφορετικό τρόπο μια δύσκολη χρονιά που φεύγει.

H Google για την τελευταία ημέρα της φετινής χρονιάς δημιούργησε ένα απλό ωστόσο συμβολικό doodle που κοσμούν λαμπιόνια και ένα ρολόι-κούκος που μετράει λίγα λεπτά από τα μεσάνυχτα –όταν και το 2020 θα μας αποτελέσει παρελθόν.

Μάλιστα, όσοι χρήστες κάνουν κλικ πάνω στο doodle θα δουν την οθόνη τους να γεμίζει με χαρτοπόλεμο.