Αυτοί είναι οι διαρρήκτες που είχαν “ρημάξει” σπίτια σε δυτική Αττική και Πειραιά (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τους.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος δέκα Ελλήνων κατηγορούμενων ως μελών συμμορίας που διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις οικιών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά (Περιστέρι, Ίλιον, Χαϊδάρι, Καματερό και Κερατσίνι) και η οποία εξαρθρώθηκε την 16-11-2020 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις -κατά περίπτωση- αξιόποινες πράξεις, συμμορία με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα, ληστεία από κοινού, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση του ΝΔ περί της αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων, παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Πρόκειται για τους: