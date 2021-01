Κοινωνία

Έκρηξη στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας στην Κυψέλη

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Μικρής ισχύος έκρηξη σημειώθηκε, λίγο πριν από τις 10:30 το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, στην είσοδο του κτιρίου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Κίου, στην Κυψέλη.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν στο σημείο ένα μπιτόνι κι ένα γκαζάκι.