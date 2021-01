Κοινωνία

“Άγιος Βασίλης” πέθανε ενώ μοίραζε δώρα

Τραγωδία, λίγα λεπτά πριν από την αλλαγή του χρόνου, βύθισε στο πένθος όλη την πόλη.



Η πρώτη είδηση για το 2021 ήταν δυστυχώς ιδιαίτερα θλιβερή για την πόλη της Λαμίας.

Ο γνωστός και αγαπητός Νίκος Σπανός, έφυγε από την ζωή από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Και ενώ μέχρι και αργά το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς, ντυμένος Αϊ Βασίλης διασκέδαζε τα παιδιά, όπως ήξερε να κάνει πολύ πετυχημένα, δυστυχώς 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα έφυγε από τη ζωή.

Υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων στο Πολιτιστικό Κέντρο, παρών, ψυχή τε και σώματι, σε όλες τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου η “ψυχή” και χρόνια παρουσιαστής του καρναβαλιού της Λαμίας .

