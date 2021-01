Οικονομία

ΑΑΔΕ: το 2021 φέρνει πάνω από 25000 ελέγχους για φοροδιαφυγή

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των φοροελεγκών το νέο έτος. Οι οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Τη διενέργεια 25.500 φορολογικών ελέγχων και διασταυρώσεων προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021. Στόχος είναι η ενίσχυση των κρατικών ταμείων και ο εντοπισμός υποθέσεων φοροδιαφυγής.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής έδωσε ήδη εντολές στον φοροελεγκτικό μηχανισμό για την υλοποίηση του σχεδίου μέσα στο έτος. Στο επίκεντρο των ελεγκτών βρίσκονται οι φορολογικές υποθέσεις των τελευταίων πέντε ετών αλλά και οι εκκρεμείς υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες Πιτσιλή θα διενεργηθούν:

- 23.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων της τελευταίας πενταετίας, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

- 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου. Θα ελεγχθούν δηλαδή υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών δωρεών και κληρονομιών.