Έβερτον - Γουέστ Χαμ: Πικρό… ποδαρικό για τα “ζαχαρωτά”

Η ομάδα του Αντσελότι έχασε μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσει στον ένα βαθμό από την κορυφή, στην οποία βρίσκεται η Λίβερπουλ.

Με εκτός έδρας νίκη επί της Έβερτον, 1-0, έκανε... ποδαρικό στο 2021 η Γουέστ Χαμ, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε» η αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Premier League.

Η ομάδα του Αντσελότι έχασε πολύτιμο έδαφος να πλησιάσει την κορυφή, αφού τα «σφυριά», έβαλαν τέλος στο σερί τους με γκολ του Τόμας Σούτσεκ, στο 86ο λεπτό που νίκησε τον Πίκφορντ, όταν η μπάλα έφτασε σε αυτόν μετά από σουτ του Κρέσγουελ.

Τα «ζαχαρωτά» έμειναν ισόβαθμα (29β.) στην 3η θέση με τη Λέστερ, η οποία αγωνίζεται στο Νιούκαστλ την Κυριακή (3/1). Στο γκρουπ των ομάδων που ακολουθούν από απόσταση τριών βαθμών τις Λέστερ, Έβερτον αναρριχήθηκε η Γουέστ Χαμ που πλέον μετρά 26 βαθμούς.