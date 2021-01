Κοινωνία

Πέταξαν δέμα με ναρκωτικά στις φύλακες Κορυδαλλού

Έστειλαν πρωτοχρονιάτικο "δώρο" σε κρατούμενο των φυλακών. Πώς εντοπίστηκε το δέμα. Τι περιείχε. Το περιστατικό διερευνάται και από πειθαρχικής πλευράς.

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι απέτρεψαν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς την εισαγωγή ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, εντοπίστηκε σε κοινόχρηστο χώρο της Α' Πτέρυγας δέμα με ναρκωτικά, το οποίο πέταξε άγνωστος εξωτερικά των φυλακών.

Το δέμα περιείχε 4 συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 24,2 γραμμαρίων, ισάριθμες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 20,1 γραμμαρίων, 1 συσκευασία με χασίς βάρους 17 γραμμαρίων, καθώς και μία τράπουλα.

Άμεσα ενημερώθηκαν ο αρμόδιος εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή που διενεργεί σχετική προανάκριση. Παράλληλα, το περιστατικό διερευνάται και από πειθαρχικής πλευράς.