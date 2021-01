Αθλητικά

Τότεναμ – Λιντς: εύκολο τρίποντο τα “σπιρούνια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Μουρίνιο πιστοποίησε την καλή αγωνιστική της κατάσταση κι ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Η Τότεναμ ξεπέρασε σήμερα, πιο εύκολα απ' ότι θα περίμενε, το εμπόδιο της Λιντς, επικρατώντας με 3-0, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Premier League.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα της Λιντς, που έχει τη δεύτερη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα, μετά τη Γουέστ Μπρομ, και πήρε άνετα τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Κέιν (29' πεν.), Σον (43') και Αλντερβάιλντε (50').