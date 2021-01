Κόσμος

Σε νοσοκομείο με κορονοϊό ο Λάρι Κινγκ

Ο θρυλικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του CNN, νοσηλεύεται εδώ και 10 ημέρες, αλλά η είδηση έγινε γνωστή, μόλις σήμερα.

Ο θρυλικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του CNN, Λάρι Κινγκ νοσηλεύεται προσβεβλημένος από κορονοϊό σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Showbiz 411 ο Λάρι Κινγκ νοσηλεύεται εδώ και 10 ημέρες, αλλά η είδηση έγινε γνωστή μόλις σήμερα.

Να σημειωθεί ότι ο πασίγνωστος δημοσιογράφος, έχει αντιμετωπίσει πληθώρα προβλημάτων υγείας, όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό, καρκίνο του προστάτη και του πνεύμονα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, παρά μόνο το γεγονός ότι ούτε η σύζυγος του, ούτε και τα δυο του παιδιά, μπορούν να τον επισκεφτούν.