Life

Σταμάτης Γονίδης: η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια φωτογραφία "γεμάτη αληθινή αγάπη και συγκίνηση" δημοσίευσε ο γνωστός τραγουδιστής, συστήνοντάς μας την μόλις 1,5 μηνών κόρη του!

Ευτυχής μπαμπάς, για τρίτη φορά, δηλώνει ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος στις 21 Νοεμβρίου καλωσόρισε στη ζωή τον καρπό του έρωτά του με την Κατερίνα Κουργιουξίδου.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανήρτησε, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της συζύγου στο Facebook, μια φωτογραφία της μόλις 1,5 μηνών κορούλας του, έχοντας στο πλευρό του και τις άλλες γυναίκες της ζωής του!

«Καλή κι ευλογημένη χρονιά κι από εμάς! Μια φωτογραφία γεμάτη αληθινή αγάπη και συγκίνηση. Η ζωή μου, ο άντρας μου και τα παιδιά μας! Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για τις τόσο όμορφες ευχές σας, εύχομαι ο Κύριος και η Παναγία να αγκαλιάζουν τις οικογένειες σας και κανένας και ιδιαίτερα τα παιδιά να μην νιώσουν ποτέ πόνο και δυστυχία…» έγραψε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Κουργιουξίδου.