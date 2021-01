Υγεία - Περιβάλλον

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού από τη Βρετανία εντοπίστηκε στην Ελλάδα

Σε ποια περιοχή της χώρας μας εντοπίστηκε το μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού που σχετίζεται με πολύ υψηλότερη μεταδοτικότητα.

Ανησυχία έχει προκληθεί στις υγειονομικές Αρχές της χώρας, από τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού, με τα μεταλλαγμένο στέλεχος που εντοπίστηκε αρχικά στη Βρετανία και σχετίζεται με πολύ υψηλότερη μεταδοτικότητα.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε έλεγχο του Ιδρύματος Ιατροβιοτεχνολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, το μεταλλαγμένο στέλεχος έχει εντοπιστεί σε 4 κρούσματα και το γεγονός αυτό φαίνεται πως συνετέλεσε στην απόφαση για ακόμη πιο αυστηρό lockdown που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την επόμενη εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση όλα τα δεδομένα θα συνεκτιμηθούν στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, όπου θα παρθούν και αποφάσεις που σχετίζονται με το άνοιγμα των σχολείων στις 11 Ιανουαρίου.