“Συναγερμός” μετά από πυρκαγιά σε γκαράζ πολυκατοικίας (εικόνες)

Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής, με ισχυρές δυνάμεις που έσπευσαν στον τόπο της φωτιάς.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Δωδεκανήσου 5 στα Βριλήσσια. Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός.

Πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα και η Πολιτική Προστασία Βριλησσίων. Στην ευρύτερη περιοχή έγινε διακοπή ρεύματος για προληπτικούς λόγους.

Τελικά η Πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία ξέσπασε από βραχυκύκλωμα σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο μέσα στο γκαράζ.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, η φωτιά δεν έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις και τα υπόλοιπα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο γκαράζ δεν υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: vrilissianews.gr