Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: πρώτα ο έλεγχος της πανδημίας και μετά το άνοιγμα της αγοράς (βίντεο)

Ο Υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε «πράξη μεγάλης κοινωνικής ανευθυνότητας» το ταξίδι χιλιάδων συμπολιτών μας στο Ντουμπάι για ρεβεγιόν.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στο θέμα των χιλιάδων συμπατριωτών μας που ταξίδεψαν στο Ντουμπάι για τις μέρες των γιορτών, είπε ότι είναι νόμιμο καθώς δεν απαγορεύονται τα ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά στον αντίποδα θεωρεί πράξη μεγάλης κοινωνικής ανευθυνότητας το να μην μπορεί κάποιος να αντέξει χωρίς ρεβεγιόν για μια χρονιά.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε ότι το τρίτο κύμα της πανδημίας έχει έρθει ήδη στην Ευρώπη και είναι πολύ πιο φριχτό από το δεύτερο. Κατά συνέπεια κι αναφερόμενος στην αυστηροποίηση των μέτρων για την εβδομάδα που διανύουμε, είπε πως πρώτο μέλημα είναι ο έλεγχος της πανδημίας και μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα της αγοράς.

Όπως αποκάλυψε, οι επιτροπές των ειδικών επιστημόνων που εισηγούνται στην κυβέρνηση, είχαν εκφράσει έντονες ανησυχίες για τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς αναμένεται και η αύξηση των κρουσμάτων από την κινητικότητα τις μέρες των εορτών και τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Έτσι η απόφαση για την αυστηροποίηση των μέτρων είχε παρθεί από την Πέμπτη, αλλά ανακοινώθηκε το Σάββατο για να μην υπάρξει ενδιάμεσα εργάσιμη μέρα, κάτι που σε άλλες περιπτώσεις αποδείχτηκε καταστροφικό.

Όπως υπογράμμισε στόχος είναι να πάμε στο άνοιγμα των σχολείων με όσο το δυνατόν καλύτερα δεδομένα, αλλά διευκρίνισε πως το άνοιγμα των σχολείων στις 11 Ιανουαρίου είναι στόχος της κυβέρνησης κι όχι ειλημμένη απόφαση και θα πρέπει να περιμένουμε την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων και τος επόμενες μέρες ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, πως το άνοιγμα των σχολείων αποτελεί προτεραιότητα, καθώς οι ψυχολόγου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ψυχική υγεία των μαθητών, από την παρατεταμένη απουσία τους από τις σχολικές αίθουσες.

Επίσης διευκρίνισε πως τα καταστήματα που θα παραμείνουν κλειστά την τρέχουσα εβδομάδα με κρατική απόφαση, δεν θα πληρώσουν το ενοίκιο του Ιανουαρίου, ενώ και οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή εργασίας θα τύχουν της έκπτωσης ενοικίου κατά 40%.