Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό ο Σατοράνσκι

Είναι ο δεύτερος παίκτης των “ταύρων” που βρίσκεται θετικός στον ιό.

Ο Τόμας Σατοράνσκι είναι ο δεύτερος παίκτης των Σικάγο Μπουλς που διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό την περασμένη εβδομάδα. Την είδηση αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας, Μπίλι Ντόνοβαν - έχοντας ήδη πάρει το “πράσινο φως” από τον γκαρντ των “ταύρων” , μετά τη νίκη επί των Ντάλας Μάβερικς με 118-109.

Ο Σατοράνσκι ήταν ο ένας από τους τρεις παίκτες που είχαν μπει σε καραντίνα ως “στενές επαφές”, μετά το θετικό τεστ του Τσάντλερ Χάτσινσον την Πέμπτη. Οι άλλοι δύο ήταν οι Λάουρι Μάρκανεν και Ράιαν Αρκιντιάκονο. Οι τρεις συμπαίκτες ταξίδεψαν μαζί σε ένα βαν από τη Ουάσιγκτον ως το Σικάγο, μετά τη νίκη της Πέμπτης, με 133-130, επί των Γουίζαρντς.

Σύμφωνα με τον Ντόνοβαν κι ένα μέλος του προσωπικού της ομάδας, διαγνώστηκε επίσης θετικός στην COVID-19. Ο Σατοράνσκι είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 6,0 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ σε 22,7 λεπτά προερχόμενος από τον πάγκο στα πρώτα ματς των Μπουλς.