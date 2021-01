Κοινωνία

“Μεσαίωνας” για 21χρονη: “γάμος” με ξυλοδαρμούς και “καταναγκαστικά έργα”

Συγκλονίζουν τα μαρτύρια που βίωσε η άτυχη κοπέλα από τον άνδρα που ερωτεύτηκε.

Οι υποσχέσεις για γάμο μετατράπηκαν σε εφιάλτη για μια 21χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία που πίστεψε ότι θα δημιουργούσε καινούργια ζωή στην Ελλάδα με έναν άνθρωπο που ερωτεύτηκε. Η 21χρονη γυναίκα ακολούθησε έναν ομοεθνή της που της υποσχέθηκε οικογενειακή ζωή στον Αλμυρό, όπου ζούσε ο ίδιος. Αυτή η ζωή έγινε από τον Μάρτιο του 2020, που μετακόμισε στον Αλμυρό, η “καταδίκη” της.

Της έκλεψε την ταυτότητα και την ξυλοκοπούσε ενώ τις έπαιρνε τα χρήματα από την εργασία στα χωράφια. Την κρατούσε κλεισμένη σπίτι και μετά τη δουλειά στα κτήματα, δεν της επέτρεπε να βλέπει ούτε το φως του ήλιου.

Σήμερα το μεσημέρι, το ίδιο πρόσωπο εμφανίστηκε στην Αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνιση της 21χρονης γυναίκας και αμέσως κίνησε υποψίες από τα λεγόμενά του.

Η γυναίκα το είχε σκάσει και είχε ζητήσει “άσυλο” σε συγγενικό σπίτι ομοεθνών της. Ο “σύντροφος” σε μία προσπάθεια να δείξει ενδιαφέρον για τη ζωή της κατήγγειλε την εξαφάνισή της στην Αστυνομία και εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Oι αστυνομικοί την αναζήτησαν και την εντόπισαν στο σπίτι συγγενών της και την οδήγησαν στο Τμήμα.

Εκεί η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς τι συνέβαινε και πως ήρθε πριν έναν χρόνο στην Ελλάδα καθώς ο 27χρονος της είχε τάξει ότι θα την παντρευτεί. Η νεαρή γυναίκα φέρεται να κατέθεσε ότι ο 27χρονος την κρατούσε στο σπίτι του από τον Μάρτιο, ότι της είχε πάρει την ταυτότητα και τα προσωπικά της έγγραφα, ότι την χτυπούσε και ότι την έστελνε για αγροτικές εργασίες αλλά της έπαιρνε τα χρήματα.

Ο 27χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού και συνελήφθη. Κατηγορείται για παράνομη κατακράτηση, εμπορία ανθρώπου και υπεξαγωγή εγγράφου.

Πηγή: e-thessalia.gr