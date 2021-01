Οικονομία

ΕΕΕΠ: νέος Πρόεδρος ο Δημήτριος Ντζανάτος

Ποια είναι η καινούρια σύνθεση της Ανεξάρτητης Αρχής, με τον κρίσιμο ρυθμιστικό ρόλο.

Με τη με αριθμό 145940 ΕΞ/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089/31.12.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος, με τετραετή θητεία.

Με την ίδια απόφαση διορίστηκαν ο κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος, ο κ. Ιωάννης Κοντούλας και ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος ως Μέλη με τετραετή θητεία.

Περαιτέρω ανανεώθηκε η θητεία του κ. Βενετσάνου Ρογκάκου για τέσσερα έτη, η οποία είχε λήξει την 21.07.2020 και είχε παραταθεί αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση της Ε.Ε.Ε.Π. έχει ως εξής:

Δημήτριος Ντζανάτος, Πρόεδρος Γεώργιος Γιαννόπουλος, Μέλος Ιωάννης Κοντούλας, Μέλος Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Μέλος Βενετσάνος Ρογκάκος, Μέλος Ελένη Γεωργοπούλου, Μέλος Ιωάννης Χαλικιάς, Μέλος Λεωνίδας Σακελλαρίου, Μέλος Δημήτριος Κλαπανάρης, Μέλος