Θεοδωρικάκος: παράδοση του ΥΠΕΣ με αναφορές στον Μητσοτάκη

Τι είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος για την σχέση με τον Πρωθυπουργό και την έξοδο απο την Κυβέρνηση. Οι αναφορές Βορίδη και Πέτσα για το έργο στο Υπουργείο. Τι είπε ο νέος υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης.

Τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει συνέχεια στο μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου Εσωτερικών παρείχε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης παραλαμβάνοντας το Υπουργείο από τον απερχόμενο Υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο Υπουργός Εσωτερικών μάλιστα τόνισε ότι δεν θα υπάρξει η παραμικρή ασυνέχεια και ανακοίνωσε ότι ήδη έχει δώσει εντολή για να κατατεθεί άμεσα η απαιτούμενη δήλωση στη Βουλή προκειμένου να συνεχισθεί η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου για τις προσλήψεις στο δημόσιο και τον εκσυγχρονισμό του ΑΣΕΠ, χωρίς καθυστερήσεις. Ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι για τον ίδιο αποτελεί δέσμευση η εφαρμογή του προγράμματος της ΝΔ και στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσει το «σπουδαίο», όπως το χαρακτήρισε, έργο που έχει συντελεστεί.

«Ερχόμαστε να συνεχίσουμε ένα πολύ πετυχημένο έργο», επισήμανε και ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, ο οποίος τόνισε ότι ήδη έχει δοθεί εντολή για την καταγραφή και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις χθεσινές φυσικές καταστροφές σε Δήμους των Σερρών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος παραδίδοντας το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις και στο έργο που έχει γίνει στους τελευταίους 18 μήνες, ξεκαθάρισε ότι η σχέση του με τον πρωθυπουργό, τον οποίο ευχαρίστησε, είναι πανίσχυρη και διαχρονική και χαρακτήρισε ανάξια σχολιασμού δημοσιεύματα περί του αντιθέτου. Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Θεόδωρος Λιβάνιος έκανε αναφορά στο έργο που έχει γίνει και σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ευθεία αναφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, χαρακτήρισε ουσιαστικότατο και σημαντικό το έργο που έχει παραχθεί το οποίο έχει σχέση, όπως είπε, και με την καθημερινότητα αλλά σε πολλές περιπτώσεις και με το μέλλον του τόπου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παραλαμβάνοντας το Υπουργείο, στην ομιλία του είπε τα εξής:

«Οφείλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του στην ανάθεση της συγκεκριμένης ευθύνης και για να είμαστε απολύτως συνεννοημένοι όλοι μεταξύ μας εδώ, δεν υπάρχει κανενός είδους μεταβολή. Υπάρχει συνέχεια του κυβερνητικού έργου, θα συνεχίσουμε όλοι να υλοποιούμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ έτσι όπως έχουμε ψηφιστεί γι' αυτό. Επομένως, δεν υπάρχει η παραμικρή ασυνέχεια. Και να ενημερώσω ότι έχω ήδη δώσει εντολή να κατατεθεί στη Βουλή η απαιτούμενη δήλωση συνεχίσεως συζητήσεως του νομοσχεδίου ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση. Επομένως η συζήτηση για το νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ θα συνεχιστεί σύμφωνα με τον ήδη υφιστάμενο προγραμματισμό του Κοινοβουλίου. Βεβαίως, εννοείται, ότι όλη η ατζέντα η οποία υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι πλήρως υιοθετημένη και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στην κατεύθυνση αυτή , στην κατεύθυνση που έχει χαράξει η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον Τάκη.

Τώρα λοιπόν εδώ για να συνεννοηθούμε, καθώς είμαστε συμμαχητές και φίλοι μεταξύ μας, έχουμε σφυρηλατήσει αγωνιστικούς δεσμούς και αυτό δεν πρέπει να το βγάζει κανείς από την κουβέντα. Με τον Τάκη έχουμε συνεργαστεί στενά και όχι τυπικά σε εκείνες τις εποχές που προσπαθούσαμε να αλλάξουμε μια ολόκληρη αντίληψη και ένα ολόκληρο κλίμα μέσα στην κοινωνία για να έρθει η κυβέρνηση της ΝΔ στην εξουσία. Με τον Θόδωρο επίσης συνεργαστήκαμε σε θέματα που του αρέσουν πολύ, όπως είναι τα ζώα συντροφιάς, όταν ήμουν εγώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με τους συναδέλφους μου, με τον Στέλιο και με τον Σταύρο, έχουμε γράψει τη δική μας πολιτική διαδρομή και ιστορία η οποία είναι διαδρομή με κοινούς αγώνες.

Άρα εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά ούτε είναι προγραμματικές δηλώσεις αυτές που κάνουμε τώρα, γιατί οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης έχουν γίνει, έχουν εγκριθεί, μας δεσμεύουν και είναι το πρόγραμμα της ΝΔ το οποίο έχει εγκριθεί από τον Ελληνικό λαό. Οι προγραμματικές δηλώσεις έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Αυτά είναι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε το σπουδαίο έργο το οποίο ήδη έχει συντελεστεί και πολύ ωραία ανέλυσε ο Τάκης σε αυτά τα εισαγωγικά λόγια. Να ξέρετε, με τον αφοσιωμένο τρόπο που δουλεύουμε πάντοτε, έτσι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Έχω πάρει εξωδίκως τις πληροφορίες μου για όλο το στελεχικό δυναμικό του Υπουργείου και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έρχομαι σε ένα Υπουργείο με υψηλής ποιότητας στελέχη τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων. Είμαι πολύ χαρούμενος και αδημονώ να προχωρήσουμε στη συνεργασία μας και στην επικαιροποίηση της ατζέντας μας και των προτεραιοτήτων μας όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και όπως θα τα συνδιαμορφώσουμε από εδώ και πέρα. Τάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξέρεις ότι προσβλέπουμε στη στενή σχέση και συνεργασία. Επομένως, να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ και να προχωρήσουμε σε αυτά που έχουμε να κάνουμε».

Ο απερχόμενος υπουργός εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, προηγουμένως, παραδίδοντας, την ομιλία του είπε:

«Σας υποδέχομαι με χαρά και τις καλύτερες ευχές μου για την καλύτερη επιτυχία στη συνέχιση του έργου που έχει γίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν θα τηρήσω την παράδοση σε ανασχηματισμούς όπου υπουργοί που αποχωρούν εκφράζουν πικρίες και διατυπώνουν κριτικές, γιατί αυτά θεωρώ ότι δεν εκφράζουν κανέναν, δεν αρμόζουν στην αξιοπιστία της πολιτικής και μειώνουν την αξία εκείνων που τα λένε. Ακούω και διαβάζω διάφορα χθες και σήμερα για δήθεν προβλήματα στη σχέση μου με τον Πρωθυπουργό. Θέλω να καλέσω όσους κάνουν τέτοιες αναφορές να σοβαρευτούν. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με συνδέει μια πανίσχυρη σχέση. Ανθρώπινη, διανοητική και πολιτική. Δεν σχετίζεται με τη συχνότητα αλλά με την ποιότητα της μεταξύ μας συνεργασίας και της επικοινωνίας μας. Οικοδομήθηκε σε πολύ δύσκολες εποχές. Από την περίοδο που διετέλεσα σύμβουλος στρατηγικής του σημερινού Πρωθυπουργού, προτού εκλεγεί καν Πρόεδρος της ΝΔ. Από την εποχή, πριν από τέσσερα χρόνια που με αξιοποίησε ως σύμβουλο στρατηγικής στη δική του καμπάνια και στη συνέχεια ως επικεφαλής Στρατηγικής της παράταξής μας, τη στρατηγική της ενότητας και διεύρυνσης της ΝΔ και της Συμφωνίας Αλήθειας με την κοινωνία και τους πολίτες. Γι’ αυτό ακριβώς χθες μίλησα για τον υπέροχο κόσμο της ΝΔ, τον οποίο ευχαρίστησα.

Με συνέδεσε με τον πρόεδρο το μεταρρυθμιστικό του πρόταγμα και μια διαχρονική αξία που τονίζει και επαγγέλλεται ο ιδρυτής της παράταξης Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, ότι «η ΝΔ υπόσχεται ότι θα υπηρετεί πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του έθνους, που βρίσκονται πέρα και πάνω από παραπλανητικές ετικέτες της Δεξιάς, του κέντρου και της Αριστεράς» Ο πρόεδρος και Πρωθυπουργός με τίμησε με την ανάδειξη σε βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ και στη συνέχεια με τα καθήκοντα του Υπουργού Εσωτερικών. Συνεπώς εκείνος μου έδωσε τη δυνατότητα να παράξω εδώ ένα πολύ ουσιαστικό, δημιουργικό έργο για τους πολίτες. Και γι’ αυτό τον ευχαριστώ. Διάφορα που ακούστηκαν και γράφτηκαν για τρέχοντα θέματα (όπως η νομοθετική ρύθμιση για τις 120 δόσεις και διάφορα συναφή), είναι ανάξια σχολιασμού. Έχουν απαντηθεί και διευκρινιστεί. Αλλά για να τελειώνουμε: Ως υπουργός Εσωτερικών ακολούθησα πάντα και εφήρμοσα την πολιτική της κυβέρνησης και τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού. Πάντοτε, σε όλα τα θέματα, χωρίς καμία εξαίρεση.

Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα αυτούς τους 18 μήνες, πετύχαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών τις περισσότερες θετικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολιτών:

Την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, επιλύοντας ένα θέμα που εκκρεμούσε σχεδόν για μισό αιώνα. Ενώνοντας τους Έλληνες. Πετυχαίνοντας μια τεράστια συναίνεση στο πολιτικό σύστημα της χώρας για πρώτη φορά, με 288 ψήφους. Νιώθω υπερήφανος γι’ αυτή τη ρύθμιση! Την πολύ μεγάλη ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Δήμων και των Περιφερειών με πόρους, με θεσμικές παρεμβάσεις, με ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής τους για να μπορούν να συνδράμουν στα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Με θεσμούς που αναβαθμίσαμε, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι». Κρατήσαμε μέσα από τη συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση την κοινωνική συνοχή στη χώρα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αισθάνομαι συνεπής με τις ιδέες μας, το πρόγραμμα της παράταξης και τα προτάγματα που θέσαμε. Διαμορφώσαμε το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για χιλιάδες έργα τουλάχιστον 2,5 δις ευρώ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που αναμένεται να δημιουργήσουν σε 40.000 θέσεις εργασίας. Ήδη έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση έργων ύψους 1,4 δις ευρώ. Πρόκειται για έργα πνοής που αλλάζουν την εικόνα της χώρας. Στις γειτονιές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, στην περιφέρεια, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας γιατί στόχος μας είναι να μη μείνει ούτε ένας δήμος που να μη συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Έργα για την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τις προοπτικές της χώρας. Δώσαμε λύση στο τεράστιο πρόβλημα με τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα, που γλίτωσε 3 εκατομμύρια Έλληνες από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ τέλη και πρόστιμα, φέρνοντας σταθερά έσοδα στα ταμεία του Κράτους περισσότερα από 150 εκατομμύρια το χρόνο. Ρύθμιση τεράστιας σημασίας για να μπει τάξη και να εδραιωθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους. Δρομολογήσαμε την περαιτέρω ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης σε αρμοδιότητες και πόρους, σε στενή συνεργασία με ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. Οργανώνοντας και συμμετέχοντας στο διάλογο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ για τα κολακευτικά του λόγια και τη χθεσινή συγκινητική του επιστολή εκ μέρους όλων των Δημάρχων. Τους εκατοντάδες δημάρχους με τους επικοινώνησα χθες και ασφαλώς τον πρόεδρο των Περιφερειαρχών Απόστολο Τζιτζικώστα και όλους τους Περιφερειάρχες με τους οποίους είχαμε στενότατη συνεργασία. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ΥΠΕΣ στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, η οποία επιταχύνθηκε στους μήνες της πανδημίας μέσω του Μητρώου Πολιτών. Συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στο χτύπημα της γραφειοκρατίας. Κάναμε σημαντικά βήματα στην αποκομματικοποίηση του Κράτους, με το θεσμό των Υπηρεσιακών Γραμματέων. Δρομολογήσαμε την καινοτόμο διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την τηλεργασία, τα εναλλακτικά ωράρια, την προστασία των ευάλωτων από υγειονομική άποψη ομάδων. Κάναμε τα πάντα τους δύσκολους μήνες της καραντίνας για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και όλων των πολιτών που συναναστρέφονταν το ελληνικό δημόσιο. Δείξαμε στην πράξη, με αποτελέσματα την ευαισθησία μας. Κάναμε πράξη τη μεταρρύθμιση της πολιτογράφησης με διαφανή και άμεσο τρόπο των αλλογενών – αλλοδαπών. Τομέας στον οποίο έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα πολύ μεγάλα προβλήματα ταχύτητας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Έχουμε, ήδη, φέρει στην Βουλή το νομοσχέδιο για την αξιοκρατία στο Δημόσιο, στις προσλήψεις και τον εκσυγχρονισμό του ΑΣΕΠ. Μεταρρύθμιση στην οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε τις θετικές προτάσεις των κοινωνικών φορέων, αλλά και ορισμένες της αντιπολίτευσης. Όσες από αυτές τις προτάσεις βρίσκονται στην κεντρική φιλοσοφία της μεταρρύθμισης που έχουμε εισηγηθεί. Ενισχύσαμε τη συνεργασία μας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για μείζονα θέματα που αφορούν τους Δήμους, τη ΓΓ Ιθαγένειας κλπ. Αρχή μας διαφάνεια παντού για τους πάντες και για τα πάντα.

Για όλους αυτούς τους λόγους το Υπουργείο Εσωτερικών αξιολογούνταν πάντα μέσα στην κυβέρνηση με πολύ θετικό τρόπο και το ίδιο συνέβαινε και συμβαίνει στην κοινωνία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι ποτέ δεν κάναμε διακρίσεις με βάση την κομματική ταυτότητα των στελεχών της Αυτοδιοίκησης ποτέ δε μας ενδιάφερε το κομματικό χρώμα των δημάρχων. Το μεταρρυθμιστικό μας έργο προωθήθηκε με διάλογο και τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις. Ελπίζω κύριε υπουργέ – είμαι σίγουρος μάλλον- ότι θα συνεχίσετε αυτό το δρόμο της συνεργασίας με την κοινωνία και την Αυτοδιοίκηση κάνοντας πράξη τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε προγραμματίσει. Είναι ήδη οι δρομολογημένες οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν την τηλεργασία, τον εθελοντισμό, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με περαιτέρω ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης, τη θεσμοθέτηση των Συμβουλίων Νέας Γενιάς, μέσα από τα οποία επιδιώκουμε να ξαναπροσελκύσουμε τους νέους στην πολιτική, τον ενιαίο Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας συγχαρώ και να ευχηθώ καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε εξαιρετική δουλειά και θα πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα είμαι δίπλα σας σε αυτήν την προσπάθεια. Σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τους συναδέλφους στο Υπουργικό Συμβούλιο για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Στέλιο Κουτνατζή, για την αδιάκοπη, νυχθημερόν, συνεργασία μας. Να ευχαριστήσω τους δύο υφυπουργούς μου κ.κ. Λιβάνιο και Καράογλου, Να ευχαριστήσω τους τρεις Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών. Θέλω να ευχαριστώ τους συνεργάτες μου και τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τους οποίους είχαμε άριστη συνεργασία. Οι συνεργάτες μου ξέρω ότι δουλέψαν σκληρά, κουράστηκαν, αλλά ας ετοιμαστούν να κουραστούν περισσότερο από εδώ και πέρα. Και αμέσως… Σε μια δύσκολη εποχή οφείλουμε όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Με πρόταγμα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη συνέχεια την ανασυγκρότηση της οικονομίας, να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στην κοινωνία που δοκιμάζεται. Ως πολίτης και ως βουλευτής αυτής της μεγάλης λαϊκής, μεταρρυθμιστικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, ως στρατιώτης αυτής της παράταξης, θα συνεχίζω να μάχομαι για τις ιδέες της ελευθερίας της αλληλεγγύης και του υπεύθυνου πατριωτισμού».

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θεόδωρος Λιβάνιος είπε:

«Eίναι ένα υπουργείο το οποίο έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που σχεδόν αγγίζουν όλες τις πλευρές της ζωής. Θα το ζήσετε καθημερινά. Ο δημόσιος τομέας, η Αυτοδιοίκηση, είναι κομμάτια τα οποία βρίσκουμε στην καθημερινότητά μας και νομίζω ότι είναι μία τεράστια ευκαιρία να συνεχίσετε και να πάτε ένα βήμα ακόμα παραπέρα, όλα όσα έχουν ξεκινήσει τους τελευταίους 18 μήνες. Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνανε. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούν να γίνουν. Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι ζώντας εδώ πέρα, όλους αυτούς τους μήνες, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για βελτίωση. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και ότι οι αυτοδιοικητικοί έχουνε και μεράκι και όραμα και όταν τους ακούω, μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις και είναι διατεθειμένοι να κάνουν μεταρρυθμίσεις ακόμα και πολλές φορές, όταν δεν είναι και προς το προσωπικό τους συμφέρον.

Ο υπουργός, είπε πολύ επιγραμματικά τη δουλειά που έχει γίνει. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και η καθημερινότητα, είναι από τα υπουργεία που έχει και αυτή ενδιαφέρον και κυρίως όταν καλείσαι να αντιμετωπίσεις και πράγματα που συμβαίνουν. Η πανδημία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πολλές φορές χρειάστηκε, ως υπουργείο να είμαστε κοντά και σε δύσκολες στιγμές, σε φυσικές καταστροφές. Νομίζω ότι έχετε πολλά πράγματα να κάνετε. Δεν θα σας λείψει ποτέ η δουλειά εδώ πέρα. Χαίρομαι που κυρίως και ο Μάκης και ο Στέλιος αναλαμβάνουν κομμάτια τα οποία τα αγαπάνε και θα τα δουν με πάρα πολύ μεγάλη ζεστασιά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω προφανώς τον Υπουργό, τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο. Νομίζω 18 μήνες περάσαμε πάρα πολλά. Περάσαμε στιγμές όπου πραγματικά, όπως η ψήφος των εκτός Ελλάδας εκλογέων, ήταν τεράστια επιτυχία και με τον τρόπο που έγινε. Νομοθετήσαμε πολλά πράγματα. Από την πρώτη μέρα κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κυβερνησιμότητας των Δήμων. Γίνανε πρωτοπόρα πράγματα. Η ρύθμιση για τα τετραγωνικά ήταν πραγματικά πρωτοπόρα. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό το έργο. Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που κάναμε, είναι ότι 9:00 το βράδυ των εκλογών, όποτε γίνουν οι εκλογές, θα μπορούμε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα με την αλλαγή της εκλογικής νομοθεσίας, οπότε νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που θα δούμε μπροστά. Θέλω να ευχαριστήσω τους γενικούς γραμματείς. Τον Μιχάλη, τη Βιβή, τον Νάσο, όλα τα στελέχη του υπουργείου, τη Γιόλα Βαλατσού, την υπηρεσιακή γραμματέα, όλα τα στελέχη των υπουργείων. Τα ξέρω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι είστε πολύ τυχεροί κύριοι υπουργοί που θα συνεργαστείτε με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά προσωπικό που θα το ζήλευαν όλα τα υπουργεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε».

Ο υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας δήλωσε:

«Καταρχάς θέλω να ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη. Δεύτερον δεν ερχόμαστε να κάνουμε κάτι από το μηδέν όπως πολύ σωστά είπε ο Μάκης Βορίδης, ερχόμαστε να συνεχίσουμε ένα πολύ πετυχημένο έργο. Έχουμε μια πολύτιμη παρακαταθήκη, φίλε Τάκη, φίλε Θοδωρή πάνω στην οποία θα χτίσουμε. Ακούστηκαν ήδη σημαντικά πράγματα από τα ζητήματα που ήταν θηλιά στο λαιμό χιλιάδων νοικοκυριών και τώρα είναι πηγή εσόδων εκατομμυρίων ευρώ για τους δήμους, όπως τα αδήλωτα τετραγωνικά. Για θέματα που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα «Τρίτσης», με θέματα που έχουν να σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία για την στήριξη των Δήμων, για να αντιμετωπίσου οι πολίτες στις τοπικές κοινωνίες τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τρίτο σημείο ότι έχουμε να διαχειριστούμε την πανδημία αυτή καθεαυτή φυσικά, αλλά και δύο βασικές προτεραιότητες: Η μία είναι ο Ενιαίος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης και η άλλη, φυσικά, το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων που θα βοηθήσει πάρα πολύ την αντιμετώπιση των τοπικών υποθέσεων. Το τέταρτο που ήθελα να πω, επειδή η ζωή δεν σταματά ποτέ, και ιδίως σε αυτό το Υπουργείο, από χθες το βράδυ αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές και ιδίως στην περιοχή των Σερρών. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους δημάρχους και των δύο δήμων που έχουν πληγεί με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και φυσικά με τις τοπικές κοινωνίες για να έχουμε μια γρήγορη καταγραφή των ζημιών σήμερα και την άμεση παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης για την ανακούφιση των πληγέντων. Με αυτά τα λόγια πραγματικά συγχαρητήρια για το έργο σου Τάκη, συγχαρητήρια για το έργο σου Θοδωρή και χτίζουμε πάνω σε αυτό και προχωράμε».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης είπε:

«Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός το ουσιαστικότατο και πολύ σημαντικό έργο που έχει ήδη παραχθεί αυτούς τους τελευταίους μήνες και αυτό οφείλεται βεβαίως και στον Τάκη και στον Θοδωρή και σε όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες που ακατάπαυστα δουλεύουν πάνω σε ένα πάρα πολύ σημαντικό Υπουργείο γιατί η ουσία και η φύση αυτού του Υπουργείου έχει να κάνει τόσο με την καθημερινότητα αλλά όσο και σε πολλές περιπτώσεις αλλά και με το μέλλον αυτού του τόπου. Και βεβαίως να πω ότι είναι χρέος μας, καθήκον μας όλων ημών μαζί με τους εκλεκτούς συναδέλφους να συνεχίσουμε με ζήλο, ευθύνη, αποφασιστικότητα το έργο το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί και να εφαρμόσουμε κατά γράμμα τις εντολές του πρωθυπουργού. Και αυτό θα το κάνω και εγώ προσωπικά στο κομμάτι στο οποίο μου αναλογεί στον τομέα της Μακεδονίας και της Θράκης, στον τομέα στον οποίο έχω την ευθύνη».