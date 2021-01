Κοινωνία

Άρτεμις Βασίλη: Κρατείται παρά την θέληση της, λέει ο δικηγόρος της στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι υποστηρίζει για την τύχη της κοπέλας που έχει να δώσει σημεία ζωής επί τρεις μήνες. Ποιες πληροφορίες έχουν φτάσει στην οικογένεια της.