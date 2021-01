Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Ρεκόρ κρουσμάτων και κόντρα για τις δόσεις των εμβολίων

Πάνω από 1,3 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο μολυσματική μετάλλαξη του ιού.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε για πρώτη φορά μετά την έναρξη της πανδημίας περισσότερες από 60.000 περιπτώσεις μόλυνσης του νέου κορονοϊού μέσα σε χρονικό διάστημα 24ωρών, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περισσότερο μολυσματική μετάλλαξη του ιού.

Ο σημερινός απολογισμός είναι μια ακόμη μια υπενθύμιση της σοβαρότητας της υγειονομικής κρίσης καθώς Αγγλία και Σκωτία εισήλθαν από χθες σε ένα καθολικό lockdown, παρόμοιας αυστηρότητας με εκείνων του Μαρτίου, με εντολές για παραμονή στο σπίτι.

«Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και δυστυχώς θα σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις υπηρεσίες υγείας στην καρδιά του χειμώνα», δήλωσε η Ιβόν Ντόιλ διευθύντρια της Υπηρεσίας Προστασίας της Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας. «Γι αυτόν τον λόγο αν μπορούμε, πρέπει να μένουμε σπίτι».

Ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων διατηρείται πάνω από 50.000 τις τελευταίες οκτώ ημέρες.

Επίσης σήμερα ανακοινώθηκε πως ακόμη 830 άνθρωποι υπέκυψαν στην νόσο, από τους 407 θανάτους που αναφέρθηκαν χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Αν και ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται, ο αριθμός των τεστ που διεξάγονται στη Βρετανία έχει επίσης αυξηθεί μετά την κορύφωση του πρώτου κύματος πέρυσι.

Πάνω από 1,3εκατομμύρια εμβολιασμοί

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19, έγινε σήμερα γνωστό από τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δεσμεύτηκε οι Αρχές να δημοσιεύουν ημερησίως στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ποιος λαμβάνει το εμβόλιο, σε μια προσπάθεια να μπει ένα τέλος στο νέο lockdown που επιβλήθηκε στη Βρετανία.

Ο Τζόνσον έχει θέσει στόχο να εμβολιαστούν οι ηλικιωμένοι, μεταξύ αυτών οι τρόφιμοι στους οίκους ευγηρίας, οι κλινικά ευάλωτοι και οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, ήτοι περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι, έως τα μέσα Φεβρουαρίου.

Εάν τα πράγματα πάνε καλά, είπε ότι η Αγγλία μπορεί να σκεφθεί τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων από εκείνη τη χρονική στιγμή.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός επισήμανε ότι περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί, έως σήμερα το απόγευμα, προσθέτοντας πως σχεδόν 1000 κέντρα εμβολιασμών θα είναι έτοιμα έως το τέλος της εβδομάδας.

«Θέλω να σας δίνω… τη μέγιστη πιθανή διαφάνεια σχετικά με την εξέλιξη αυτής της εκστρατείας εμβολιασμών», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ενώ υποσχέθηκε περισσότερες λεπτομέρειες την Πέμπτη και ημερήσιες ενημερώσεις από την επόμενη Δευτέρα.

Η Βρετανία εμβολιάζει τους πολίτες της με το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech τις τελευταίες 4 εβδομάδες, ενώ τη Δευτέρα έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που ξεκίνησε τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι 650.000 άνθρωποι, άνω των 80 ετών, έχουν μέχρι στιγμής λάβει μια δόση του εμβολίου κατά της COVID-19, ένας αριθμός που ισοδυναμεί με το 23% όλων των πολιτών άνω των 80 στην Αγγλία και επιδοκίμασε τον «σημαντικό βαθμό ανοσίας» που θα έχουν σε διάστημα 2-3 εβδομάδων μετά την πρώτη δόση.

Επικρίσεις για την καθυστέρηση στη χορήγηση της 2ης δόσης του εμβολίου

Πέντε Βρετανοί επιστήμονες επέκριναν το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης να καθυστερήσει τη χορήγησης της δεύτερης δόσης του εμβολίου για την COVID-19 ακόμη και κατά 12 εβδομάδες, επισημαίνοντας ότι τα επαληθευμένα χρονοδιαγράμματα δεν θα πρέπει να τροποποιούνται «χωρίς ισχυρή επιστημονική υποστήριξη ή αποδείξεις».

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της επιστημονικής επιθεώρησης British Medical Journal, οι επιστήμονες γράφουν ότι το σχέδιο βασίστηκε σε «υποθέσεις» και όχι σε επιστημονικά στοιχεία ή σε δεδομένα από τις δοκιμές. Αμφισβητούν επίσης τη λογική πίσω από την παράταση του χρονικού διαστήματος μεταξύ της χορήγησης της πρώτης και της δεύτερης δόσης του εμβολίου.

Οι επιστήμονες, από τα πανεπιστήμια του Νότιγχαμ, του Μάντσεστερ και του Ντε Μόντφορτ, λένε επίσης ότι οι ισχυρισμοί των στελεχών της Κοινής Επιτροπής Εμβολίων και Εμβολιασμού (JCVI) της κυβέρνησης, ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην έλλειψη εμβολίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, «αμφισβητήθηκαν από τους παρασκευαστές».

«Η συμβουλή της JCVI (…) να καθυστερήσει η δεύτερη δόση κατά 4-12 εβδομάδες δεν βασίζεται σε δεδομένα από τις δοκιμές, αλλά σε μια εικασία για το τι θα συνέβαινε αν δεν την χορηγούσαν μετά από 21 ημέρες», γράφουν. «Μολονότι οι εικασίες μπορεί να είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη μιας υπόθεσης, από μόνες τους δεν αποτελούν επαρκή λόγο για να τροποποιηθεί μια γνωστή, αποτελεσματική δοσολογία», προστίθεται σε αυτό το άρθρο.

Την περασμένη εβδομάδα η JCVI πρότεινε να αλλάξει το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα χορήγησης των δόσεων ώστε να εμβολιαστεί αρχικά μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων με μόνο μία δόση ώστε «να αποφευχθούν περισσότεροι θάνατοι και εισαγωγές σε νοσοκομεία», αντί να εμβολιαστούν λιγότεροι άνθρωποι με δύο δόσεις.

Ο αρχίατρος της Αγγλίας Κρις Γουίτι είπε νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι υπάρχουν «άγνωστες» παράμετροι στην επέκταση του χρονοδιαγράμματος, ενώ ανησυχία προκαλεί και η πιθανότητα, αν και μικρή, να εμφανιστεί μια νέα μετάλλαξη του νέου κορονοϊού.

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επέμεινε στη σύστασή του για τη χορήγηση δύο δόσεων του εμβολίου των Pfizer/BioNTech μέσα σε διάστημα 21-28 ημερών. Μια καθυστέρηση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί «υπό εξαιρετικές συνθήκες», λόγω επιδημιολογικών συνθηκών ή εξαιτίας περιορισμών στον εφοδιασμό, όπως εξήγησε ο Αλεχάντρο Κραβιότο, ο πρόεδρος της Στρατηγικής Συμβουλευτικής Ομάδας Ειδικών (SAGE) του ΠΟΥ για τους εμβολιασμούς.

Οι δύο εταιρείες προειδοποίησαν την Δευτέρα ότι δεν έχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το εμβόλιο θα συνεχίσει να είναι αποτελεσματικό αν η δεύτερη δόση του χορηγηθεί σε διάστημα μεγαλύτερο των 21 ημερών από την πρώτη.