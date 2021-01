Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμετ: Δύο γυναίκες προορίζονται για κορυφαίες θέσεις

Ποιες είναι οι εκλεκτές του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με το Politico.

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σχεδιάζει να αναθέσει σε δύο γυναίκες, βετεράνους της διπλωματίας, τη Γουέντι Σέρμαν και τη Βικτόρια Νούλαντ, δύο από τα κορυφαία αξιώματα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το Politico.

Η Σέρμαν ήταν μεταξύ των βασικών διαπραγματευτών της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με το Ιράν, από την οποία αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπάιντεν σκοπεύει να την διορίσει αναπληρώτρια υπουργό Εξωτερικών, δίνοντάς της την δεύτερη θέση στην ιεραρχία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφέρει το Politico, επικαλούμενο δύο μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Νούλαντ, μια διπλωμάτης καριέρας που έχει υπηρετήσει ως εκπρόσωπος των ΗΠΑ στην Ευρώπη, πρέσβειρα στο ΝΑΤΟ και εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, θα αναλάβει υφυπουργός, αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις. Τη θέση αυτή κατείχε η Σέρμαν επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα.

Και οι δύο διορισμοί θα πρέπει να εγκριθούν από τη Γερουσία.