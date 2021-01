Υγεία - Περιβάλλον

“Special Report”: ο κορονοϊός και η “Επιχείρηση Εμβόλιο” (βίντεο)

Μια αποκαλυπτική έρευνα, με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Βρετανία.

Μία ειδική εκπομπή για τη μεγάλη επιχείρηση εμβολιασμών κατά του κορονοϊού σε Ελλάδα και Ευρώπη παρουσίασαν την Τρίτη (5/1) το βράδυ στο «Special Report» του ΑΝΤ1, ο Τάσος Τέλλογλου, ο Αντώνης Φουρλής και η Μαρία Σαράφογλου.

Η εκπομπή κατέγραψε το «παρασκήνιο» της επιχείρησης «Ελευθερία» στην Ελλάδα μπαίνοντας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που εδρεύει το κέντρο επιχειρήσεων που παρακολουθεί τους εμβολιασμούς στη χώρα.

Το «Special Report» ταξίδεψε στην Βρετανία, την πρώτη χώρα που ξεκίνησε τους εμβολιασμούς, αλλά και στη Γερμανία, στην πατρίδα του πρώτου εμβολίου που «έκοψε» το νήμα των εγκρίσεων.