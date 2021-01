Οικονομία

Μείωση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

Τα στοιχεία για το μήνα Νοέμβριο συγκριτικά με αυτά του Οκτωβρίου.

Στο ποσό των 1,476 δισ ευρώ μειώθηκαν το Νοέμβριο του 2020 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα από το ποσό των 1,647 δισ ευρώ στο οποίο ανέρχονταν τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία την πορεία εξέλιξης των μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Επίσης το Νοέμβριο μειώθηκαν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων και διαμορφώθηκαν στα 707 εκατομμύρια ευρώ έναντι 838 εκατ ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο του 2020.