Κόσμος

ΗΠΑ: Εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά επεισόδια και απίστευτες εικόνες απο το Καπιτώλιο. Δείτε ζωντανά την εικόνα.

Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλλαν στο Καπιτώλιο, ενώ μέσα διεξαγόταν η συνεδρίαση για την έγκριση του εκλογικού αποτελέσματος, η οποία και αναβλήθηκε. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν κάνει κατάληψη στο κτήριο, ενώ η Αστυνομία κατηγορείται πως κοιτά αμέτοχη, καθώς πλήθος διαδηλωτών περιφέρεται μέσα στο κτήριο.

Αστυνομικοί τραβούν όπλα στο Καπιτώλιο για να προστατεύσουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους, δήλωσε ένας βουλευτής.

"Οι φρουροί ασφαλείας και η αστυνομία στο Κάπιτολ Χιλ έβγαλαν τα όπλα τους, καθώς οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να εισβάλουν", έγραψε στο Twitter ο βουλετής Νταν Κίλντι.

Βουλευτές δήλωσαν πως έγινε χρήση δακρυγόνων στη Ροτόντα του Καπιτωλίου μετά την εισβολή διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έλαβαν εντολή να φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες.

"Η αστυνομία μας ζήτησε να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες επειδή υπήρξε ρίψη δακρυγόνων στη Ροτόντα", έγραψε σε tweet του ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς. "Μας δόθηκε εντολή να ξαπλώσουμε στο έδαφος και να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες ", πρόσθεσε ο Κίλντι.

Το πλήθος των διαδηλωτών είχε συμμετάσχει πριν σε συγκέντρωση που είχε διοργανώσει ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά την οποία υποστήριξε ότι δεν αναγνωρίζει την ήττα του, έκανε εκ νέου λόγο για εκλογική του νίκη και ζήτησε τον αντιπρόεδρό του, Μάικ Πενς να μην επικυρώσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Κάτι το οποίο ο Πενς αρνήθηκε, καθώς είναι και εκτός της συνταγματικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, ο Τραμπ ζήτησε από τους συγκεντρωμένους να πάνε προς το Καπιτώλιο.

Η συνεδρίαση διεκόπη, ο Πενς απομακρύνθηκε και πλήθος οπαδών του Τραμπ περιφέρονται μέσα στο κτήριο του Καπιτωλίου, με τις εικόνες να κάνουν το γύρο του κόσμου. Στο κτήριο έχουν σπεύσει αστυνομικοί, καθώς και το FBI.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απέρριψε ένα αίτημα αξιωματούχων της Πόλης της Ουάσινγκτον να αναπτύξει την Εθνική Φρουρά στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με δημοσιογράφο της Washington Post.

Υπάρχουν αναφορές για ρίψη δακρυγόνων τόσο μέσα στο κτήριο του Καπιτωλίου όσο και έξω από αυτό, για την απομακρυνση των συγκεντρωμένων.

Παράλληλα, μια γυναίκα αναφέρεται πως έχει τραυματιστεί από σφαίρα και μεταφέρθηκε με φορίο έξω από το κτήριο, χωρίς όμως να έχουν δοθεί παραπάνω πληροφορίες.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

Η στιγμή της εισβολής:

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021

The moment MAGA rioters breached the Capitol building in D.C.pic.twitter.com/L2JLMdOGR2 — Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2021





Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ μέσω τουίτερ, αντί να συνετίσει τους οπαδούς του, κατηγορεί τον Μάικ Πενς ότι δεν είχε το κουράγιο να κάνει ό,τι ήταν απαραίτητο για την προστασία των ΗΠΑ.

Σε δεύτερο τουίτ του, ζητεί την υποστήριξη της Αστυνομίας του Καπιτωλίου και τη διατήρηση της ειρήνης.





Δείτε ζωντανά την εικόνα από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ