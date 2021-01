Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος: Σε δυο –τρεις εβδομάδες ο “λογαριασμός” για τα Θεοφάνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ για το συνωστισμό στις εκκλησίες, το άνοιγμα των σχολείων και τον εμβολιασμό.

«Εννοείται ότι μας προβληματίζει η χθεσινή εικόνα» δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να «σκληρύνουν» τα μέτρα, έκανε σαφές ότι, «όταν υπάρχει επιβάρυνση θα σφίγγουν τα μέτρα, όταν υπάρχει καλύτερευση θα χαλαρώνουν».

Ειδικότερα για τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν χθες, τόσο σε κάποιες εκκλησίες όσο και σε παραλίες, ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος είπε ότι, «μετά από 2-3 εβδομάδες θα πληρώσουμε το λογαριασμό».

Ερωτηθείς για την επάρκεια τεστ και εμβολίων ενόψει του ανοίγματος των σχολείων, εκτίμησε ότι, «σιγά –σιγά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση», παρατηρώντας ότι ο εμβολιασμός έχει ήδη ξεκινήσει και εξελίσσεται ομαλά.

Τέλος, απαντώντας στο αν υπάρχει δυνατότητα να λάβει κάποιος τη δεύτερη δόση εμβολίου, από άλλη εταιρεία από αυτήν που έχει λάβει την πρώτη δόση, απάντησε πως αυτό είναι κάτι που «δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα».