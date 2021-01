Οικονομία

Αποζημίωση από την Novartis διεκδικεί η Ελλάδα

Τι αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών. Η γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Τις διαδικασίες για αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου από την Novartis εκκίνησε η Κυβέρνηση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση του Υπουργείου Οικονομικών:

"Η Κυβέρνηση, ενεργώντας θεσμικά και με πλήρη διαφάνεια, με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των λοιπών θιγομένων δημοσίων νομικών προσώπων, από ενέργειες της εταιρείας «NOVARTIS Hellas Α.Ε.Β.Ε.», ζήτησε, διά των συναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως κατ’ εξοχήν, βάσει του Συντάγματος, νομικού συμπαραστάτη του Δημοσίου, την υπόδειξη των ενδεικνυόμενων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας και ηθικής βλάβης έχουν υποστεί οι ως άνω φορείς από μη νόμιμες ενέργειες της ανωτέρω εταιρείας.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα σε Πλήρη Ολομέλεια, προτείνοντας, με σχετικό Πρακτικό, την εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου πραγματοποίηση συγκεκριμένων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών προς ικανοποίηση του ως άνω σκοπού.

Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, σε στενή συνεργασία, θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς ανταπόκριση στις προτάσεις της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., με σκοπό την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των θιγομένων φορέων".

Η γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την Novartis: