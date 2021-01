Πολιτισμός

“Υπνοβατώντας στην Απαγορευμένη Πόλη” με εικονική πραγματικότητα (βίντεο)

Τελετή πυροτεχνημάτων, αφιερωμένη στην Απαγορευμένη Πόλη στο Πεκίνο και την Ιστορία της

Τεχνολογία VR (εικονικής πραγματικότητας) χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ο Κινέζος καλλιτέχνης Cai Guo-qiang για να δημιουργήσει μια τελετή με πυροτεχνήματα αφιερωμένη στην Απαγορευμένη Πόλη στο Πεκίνο και την ιστορία της. Το έργο, με τίτλο «Υπνοβατώντας στην Απαγορευμένη Πόλη», παρουσιάζεται στο Μουσείο του Παλατιού στην κινεζική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της έκθεσης του καλλιτέχνη «Οδύσσεια και Επάνοδος» που ολοκληρώνεται στις 5 Φεβρουαρίου.

Ο Cao Guo-qiang άρχισε να δουλεύει με πυρίτιδα τη δεκαετία του 1980 και είναι διεθνώς γνωστός για τα μεγάλης κλίμακας έργα ζωγραφικής του με χρήση πυρίτιδας, τις εγκαταστάσεις του και τις ρίψεις πυροτεχνημάτων. Η έκθεση στο Μουσείο του Παλατιού συμπίπτει με τα 600 χρόνια από τη δημιουργία της Απαγορευμένης Πόλης. Πηγή έμπνευσής του είναι οι τελετές πυροτεχνημάτων που παραδοσιακά γίνονται για να σηματοδοτήσουν το σεληνιακό Νέο Έτος και το πώς η εικονική πραγματικότητα μπορεί να μεγεθύνει την ένταση μεταξύ εικονικού και πραγματικού κόσμου.

«Η τελετή πυροτεχνημάτων το καταμεσήμερο για το "Υπνοβατώντας στην Απαγορευμένη Πόλη" είχε ως έμπνευση τις αρχές του "Στρογγυλός Ουρανός και Τετράγωνη Γη" καθώς και το Wuxing (τα πέντε στοιχεία)» εξηγεί ο Cai Guo-qiang. «Το έργο υπογραμμίζει την παραδοσιακή κινεζική αισθητική και το τολμηρό πνεύμα του "ο κόσμος μου ανήκει" που αποπνέει η Απαγορευμένη Πόλη, και εκφράζει τις δικές μου σκέψεις, καθώς επιστρέφω "ως υπνοβάτης" σε εκείνο το κεφάλαιο της ιστορίας της».

Το έργο βρίσκεται στο τελευταίο τμήμα της έκθεσης και αποτελείται από τρία μέρη. Ένα μεγάλης κλίμακας μοντέλο από αλάβαστρο της Απαγορευμένης Πόλης, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τεχνουργούς από τη γενέτειρα του καλλιτέχνη· ένα έργο ζωγραφικής με πυρίτιδα· και την ταινία εικονικής πραγματικότητας. Ο επισκέπτης φορά τα VR ακουστικά και αναχωρεί σε ένα ονειρικό ταξίδι, στο οποίο έχει εμπειρία από απρόσμενες οπτικές γωνίες των πυροτεχνημάτων που είναι το σήμα κατατεθέν του Κινέζου καλλιτέχνη: μερικές φορές βυθίζεται μέσα στο μοντέλο από αλάβαστρο, άλλες φορές αιωρείται ψηλά, διασχίζοντας τους έγχρωμους καπνούς.

Επιμελητής της έκθεσης, στην οποία παρουσιάζονται σε τέσσερις αίθουσες 180 έργα του καλλιτέχνη, είναι ο φημισμένος ιστορικός τέχνης Sir Simon Schama. Το έργο «Υπνοβατώντας στην Απαγορευμένη Πόλη» έγινε σε συνεργασία με την HTC VIVE ARTS.