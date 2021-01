Πολιτική

Στην Αθήνα ο Έντι Ράμα

Με ποιους θα έχει επαφές ο Αλβανός πρωθυπουργός. Πότε φτάνει στην χώρα μας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα έχει αύριο Παρασκευή 8 Ιανουαρίου ιδιωτική συνάντηση στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές, στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει γεύμα στον Αλβανό Πρωθυπουργό, στο οποίο θα παραβρεθεί ο Υπουργός Εξωτερικών.