Παράξενα

Έτσι γεννήθηκε το #willitbeard

Όταν τα γένια γίνονται τέχνη.

Η καραντίνα λόγω της πανδημίας υποχρέωσε πολλούς να αλλάξουν τη συνήθεια του καθημερινού ξυρίσματος και να αρχίσουν πειραματισμούς με τις τρίχες του προσώπου.

Η σειρά «Will it Beard» - πρότζεκτ που ξεκίνησαν οι Pierce και Stacy Thiot το 2014 - είχε και για τη φετινή εορταστική περίοδο συγκεκριμένες προτάσεις: η Stacy απαθανάτισε με τον φακό της τα καστανά μούσια του Pierce, παραγεμισμένα με κυβάκια LEGO, μπαλίτσες χριστουγεννιάτικου δέντρου σε διάφορα χρώματα, γλειφιτζούρια-μπαστουνάκια και πολλά άλλα απ' αυτά που βρίσκονται στο σπίτι αυτές τις μέρες.

Το όλο πρότζεκτ γεννήθηκε σε ένα προ ετών χριστουγεννιάτικο δείπνο, όπως αφηγείται ο Pierce, σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram: «Ήμουν σπίτι για τα Χριστούγεννα, κι η οικογένειά μου μόλις είχε δειπνήσει. Για να διασκεδάσουν μετά το δείπνο, η μαμά μου ξεκίνησε διαγωνισμό ταλέντων με τα εγγόνια της. Τα περισσότερα πιτσιρίκια τραγούδησαν ή χόρεψαν. Ήταν αξιολάτρευτο. Όταν ήρθε η σειρά μου, πήγα στο συρτάρι με τη σαβούρα, το οποίο υπάρχει σε κάθε σπίτι, και άρπαξα μολύβια, στυλό, ψαλίδια, ό,τι μπορούσα ν' αρπάξω. Κι έβαλα τα εγγονάκια της μαμάς μου να βλέπουν πόση σαβούρα μπορούσε να χωρέσει στη γενειάδα μου. Κι αυτά ξέσπασαν σε υστερικά γέλια με το πόσο γελοίο ήταν. Σκέφτηκα "ε, λίγο πιο γελοίο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στο Instagram".

Και γεννήθηκε το #willitbeard».