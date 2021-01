Κόσμος

Τσαβούσογλου: Έτοιμη η Τουρκία να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για έναν «οδικό χάρτη» που σχεδιάζεται σε συνεργασία με το Παρίσι.

Η Τουρκία είναι έτοιμη «να εξομαλύνει» τις σχέσεις της με τη Γαλλία, παρά τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών για σειρά θεμάτων, δήλωσε σήμερα από τη Λισαβόνα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κάνοντας λόγο για έναν «οδικό χάρτη» που σχεδιάζεται σε συνεργασία με το Παρίσι.

«Αν η Γαλλία είναι ειλικρινής, η Τουρκία είναι έτοιμη να εξομαλύνει τη σχέση της με τη Γαλλία», είπε ο Τσαβούσογλου σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Λισαβόνα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πορτογάλο ομόλογό του, τον Αουγκούστο Σάντος Σίλβα. Η Πορτογαλία ανέλαβε, από την 1η του έτους, την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο.

Η Τουρκία και η Γαλλία έχουν αντιπαρατεθεί το τελευταίο διάστημα για σειρά θεμάτων, όπως είναι η Συρία, η Λιβύη, η ανατολική Μεσόγειος, το Ναγκόρνο Καραμπάχ και η δημοσίευση των σκίτσων του προφήτη Μωάμεθ. Το Παρίσι πίεζε την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στην Άγκυρα.

Ο Τσαβούσοβλου είπε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βελτιώσει τις σχέσεις της με τη Γαλλία, που είναι σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, εφόσον το Παρίσι δείξει την ίδια διάθεση. Υποστήριξε ότι οι εντάσεις μεταξύ τους προήλθαν από το γεγονός ότι η Γαλλία αντιτίθεται «κατηγορηματικά» στην Τουρκία αφότου ξεκίνησε η τουρκική επίθεση στη βορειοανατολική Συρία, το 2019, εναντίον των Συροκουρδικών δυνάμεων των YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού). «Η Τουρκία δεν είναι κατηγορηματικά εναντίον της Γαλλίας, αλλά η Γαλλία είναι κατηγορηματικά εναντίον της Τουρκίας από την εποχή της Επιχείρησης Πηγή Ειρήνης», είπε.

«Τελικά, είχαμε μια πολύ εποικοδομητική τηλεφωνική συζήτηση με τον Γάλλο ομόλογό μου, τον Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, και συμφωνήσαμε ότι θα έπρεπε να επεξεργαστούμε έναν οδικό χάρτη για την εξομάλυνση των σχέσεων. Εργαζόμαστε σε ένα σχέδιο δράσης, έναν οδικό χάρτη, για να εξομαλύνουμε τις σχέσεις και πηγαίνει καλά… Αν η Γαλλία είναι ειλικρινής, η Τουρκία είναι έτοιμη να εξομαλύνει τις σχέσεις της επίσης», πρόσθεσε.