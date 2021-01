Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Είμαι επιφυλακτικός για το άνοιγμα της αγοράς

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στον ΑΝΤ1 για τις αποφάσεις της Επιτροπής.

«Έχει ληφθεί μία απόφαση, να ελπίσουμε να είναι όλα ομαλά, γιατί έχουμε δύσκολο δρόμο», αρκέστηκε να σχολιάσει τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής για άνοιγμα των νηπιαγωγείων, δημοτικών και ειδικών σχολείων και στις «κόκκινες περιοχές» ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Ειδικών, αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση που δεν ήταν ομόφωνη, χαρακτηρίζοντας «φυσιολογικό» το να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των επιστημόνων.

Έκρουσε, ωστόσο, τον κώδωνα του κινδύνου επικαλούμενος τη χθεσινή προειδοποίηση του ΠΟΥ προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Έδωσε επίσης το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ιρλανδίας, όπου τα κρούσματα κορονοϊού από περίπου 300 έφτασαν στις σχεδόν 7000.

Ερωτηθείς για την κατεύθυνση των εισηγήσεων της Επιτροπής για το άνοιγμα της αγοράς, που θα δοθούν σήμερα, αρκέστηκε να εκφράσει την επιφυλακτικότητά του, λέγοντας ότι η Επιτροπή είναι μπροστά σε ένα δίλημμα.

«Από τη μία ένας πατέρας που θέλει να πάει στη δουλειά του, για να μπορέσει να φέρει φαγητό στο παιδί του, από την άλλη το παιδί του που του λέει ότι θέλει να δει τη δασκάλα και τους φίλους του. Ο καθένας από τους αυτούς, όμως, κινδυνεύει να μπει στην Εντατική. Ποιος σώζουμε;».

Τέλος συμφώνησε με την απόφαση του Δήμου Σητείας να μην ανοίξει τα σχολεία, η οποία ανετράπη.