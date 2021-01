Κοινωνία

Αυτοσχέδια όπλα βρέθηκαν σε φυλακές

Βρήκαν μαχαίρια, σιδεροσωλήνες και ρόπαλα. Συναγερμός στην ΕΛΑΣ.

Σε έκτακτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, από σωφρονιστικούς υπάλληλους του Καταστήματος Κράτησης «Κρήτη 1» στην Αγυιά Χανίων στους κοινόχρηστους χώρους μιας πτέρυγας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια όπλα.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις σιδεροσωλήνες και δύο σιδερένια ρόπαλα που είναι άγνωστο πώς πέρασαν στην κλειστή φυλακή, στην οποία αυτήν την περίοδο κρατούνται πάνω από 600 κρατούμενοι διαφόρων εθνικοτήτων.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πειθαρχικός έλεγχος και ενημερώθηκαν ο αρμόδιος εισαγγελέας και η τοπική Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση.