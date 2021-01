Πολιτική

Στην Βουλή τα νομοσχέδια για 12 μίλια και Rafale

Ξεκινά η συζήτηση των δύο νομοσχεδίων που αφορούν στα εθνικά θέματα.

Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών για τον «καθορισμό του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιουνίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου». Το νομοσχέδιο που μεγαλώνει την Ελλάδα με την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, έχει προγραμματιστεί να εισαχθεί για επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και 'Αμυνας της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη 12 Ιανουαρίου, η δεύτερη ανάγνωσή του να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και να εισαχθεί στην Ολομέλεια την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021.

Επειδή με το νομοσχέδιο αυτό διευρύνονται τα όρια της χώρας, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας γνωστοποίησε πως θα ασκήσει το δικαίωμα που έχει από τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 72) για την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας ώστε να φανεί η έκδηλη και πασιφανής απόλυτη πλειοψηφία.

Με την διαδικασία του «επείγοντος» αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κατατεθεί και το νομοσχέδιο για την προμήθεια των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale. Σύμφωνα με τον προγραμματισμός των εργασιών της Βουλής το νομοσχέδιο αυτό θα εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και 'Αμυνας της Βουλής την Τρίτη 12 Ιανουαρίου και η επεξεργασία του θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου (σε τρεις όμως συνεδριάσεις). Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο έχει προγραμματιστεί να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου.

Το πρωί της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση θα ενημερώσει με βάση το άρθρο 142Α του ΚτΒ σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας.

Το νομοθετικό «ποδαρικό» για το 2021, πάντως, θα γίνει με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» καθώς η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου και να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών επειδή είχε κατατεθεί στην Βουλή και είχε ξεκινήσει η συζήτηση και ψήφισή του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πριν τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, με υπουργό Εσωτερικών τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο νέος υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έχει αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα με την οποία δηλώνει πως υιοθετεί πλήρως το σύνολο του νομοσχεδίου, οπότε μπορεί να συνεχίσει η διαδικασία συζήτησης και ψήφισής του από το σημείο όπου είχε σταματήσει πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων της Βουλής.