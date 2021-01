Life

“Mamma Mia! Here We Go Again”: α’ τηλεοπτική μετάδοση στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή με έντονο ελληνικό χρώμα και άρωμα, έρχεται για πρώτη φορά στην μικρή μας οθόνη.

Το 2018, δέκα χρόνια μετά την τεράστια εισπρακτική επιτυχία του «Μamma Mia!», το αγαπημένο μιούζικαλ επέστρεψε μαζί με το λαμπερό του καστ. Το «Mamma Mia! Here We Go Again», το sequel που έφερε και πάλι μαζί το ελληνικό καλοκαίρι με μερικούς από τους πιο διάσημους αστέρες του Χόλιγουντ σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό θέαμα, έρχεται την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Πέντε χρόνια μετά την αποκάλυψη της ύπαρξης των τριών μπαμπάδων της Σόφι, η παρέα των Σαμ, Χάρι και Μπιλ επανενώνεται στο νησί, ενώ η κόρη τους ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της ξενοδοχείο με το όνομα «kalokairi». Η Σόφι θα ζητήσει τη βοήθεια των πιστών φιλενάδων της μητέρας της, που έχει φύγει πλέον από τη ζωή, και κάπως έτσι θα μάθει ακόμη περισσότερα μυστικά για το παρελθόν της, αλλά και για την ανεπανάληπτη γιαγιά της!

Το «Mamma Mia! Here We Go Again» είναι, μαζί, sequel και prequel. Η ιστορία εκτυλίσσεται πολλά χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και επικεντρώνεται περισσότερο στους χαρακτήρες που ενσάρκωσαν οι Μέριλ Στριπ, Κόλιν Φερθ και Πιρς Μπροσναν στην πρώτη ταινία.

Το «Mamma Mia! Here We Go Again» έρχεται για να μας ξεσηκώσει, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 21:00.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ολ Πάρκερ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σέιφριντ, Μέριλ Στριπ, Ντόμινικ Κούπερ, Κριστίν Μπαράνσκι, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Σερ, Τζούλι Γουόλτερς