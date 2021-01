Κόσμος

Κορονοϊός –Ιταλία: κυβερνητική κρίση για την επιστροφή στα σχολεία

Αλαλούμ στη γειτονική χώρα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και τις αποφάσεις των Περιφερειαρχών. Σενάρια για ανασχηματισμό, αλλά και πτώση της κυβέρνησης.

Χάος επικρατεί αυτές τις ώρες στην Ιταλία σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων. Από την μία, λόγω της (σχετικά μικρής) επιδείνωσης των κρουσμάτων CoViD στην επικράτεια, ανακοινώθηκε η παράταση στην επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – και ιδιαίτερα τα λύκεια – σε πολλές περιφέρειες.

Από την άλλη, σε πολλές πόλεις ξεχύθηκαν στους δρόμους εκατοντάδες φοιτητές οι οποίοι διαδηλώνουν κατά της τηλεκπαίδευσης.

Η Κυβέρνηση είχε δηλώσει πως το 50% των μαθητών θα επέστρεφαν από την Δευτέρα 11/01, αλλά τελικά φαίνεται πως μόνο η Περιφέρεια Toscana (η οποία και παρουσιάζει ένα επίπεδο κρουσμάτων CoViD υπό έλεγχο, με βάση τις τελευταίες μετρήσεις) θα τηρήσει την προκαθορισμένη ημερομηνία.

Στο Trentino-Alto Adige το 75% των μαθητών είναι ήδη στα σχολεία από τις 7 Ιανουαρίου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η «ανταρσία» αφορά τουλάχιστον 14 περιφέρειες, οι οποίες και θα ανοίξουν τις πόρτες των σχολείων μεταξύ 18 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου.

Αυτή η εξέλιξη των γεγονότων δεν εκπλήσσει, εάν υπολογίσουμε πως πολύ συχνά διευθυντές σχολείων παραπονέθηκαν για τις ανακοινώσεις της τελευταίας στιγμής και με μέτρα με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται σε χρόνο μηδέν.

Αν και οι Περιφέρειες της Ιταλίας έχουν μία αρκετά μεγάλη ευελιξία σχετικά με τις τοπικές αποφάσεις, είναι επίσης αλήθεια πως τις αποφάσεις αυτές της συμμερίζεται και το Δημοκρατικό Κόμμα, ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα της κυβερνητικής συμμαχίας, στο οποίο ανήκουν πολλές από τις περιφέρειες.

Η Υπουργός Παιδείας κ. Azzolina (του Κινήματος Πέντε Αστέρων) εξέφρασε την απογοήτευση αλλά και την αγανάκτησή της για τις αποφάσεις σχετικά με τις καθυστερήσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στους βουλευτές, «Είχα καταλάβει πως ήταν μία κοροϊδία, τώρα έχω την απόλυτη βεβαιότητα».

Μια έντονη έκφραση διαμαρτυρίας που δείχνει την νευρικότητα που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο και την βαθιά πολιτική κρίση που ενδέχεται να κορυφωθεί προκαλώντας ανασχηματισμό ή ακόμα και αλλαγή κυβέρνησης εντός των επόμενων ωρών.

Πηγή: ΕΡΤ