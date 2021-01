Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος: την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων

Την παράταση του lockdown στο λιανεμπόριο και μετά τις 18 Ιανουαρίου, «έδειξε» ο καθηγητής Παθολογίας.

Ο καθηγητής Παθολογίας, Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας για το άνοιγμα των σχολείων και της αγοράς, επεσήμανε πως «πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα επόμενα βήματα».

Συμπλήρωσε δε, πως από τα μέχρι τώρα δεδομένα, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων.

Σχετικά με το αν θα ανοίξουν άλλες δραστηριότητες είπε, «Δεν θα ανοίξει το λιανεμπόριο ακόμα. Δεν υπάρχουν εισηγήσεις για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Αλλάζει πολύ εύκολα η επιδημιολογική εικόνα».

Το επόμενο θέμα για επανεξέταση είναι το άνοιγμα της Γ’ Λυκείου, επεσήμανε ο κ. Γώγος και προσέθεσε ότι θα συζητηθεί την άλλη βδομάδα. «Τον Γενάρη θα πάμε με ήπια βήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τα εμβόλια, ο κ. Γώγος είπε ότι βελτιώνονται τα πράγματα. Στόχος είναι μέχρι 15 Γενάρη να έχει εμβολιαστεί όλο το υγειονομικό προσωπικό.

Πηγή: skai.gr