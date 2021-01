Κόσμος

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Συνελήφθη ο 36χρονος που πόζαρε χαμογελαστός κλέβοντας το αναλόγιο της Πελόζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χάος από την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο είχε αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός.

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα, ο οποίος φωτογραφήθηκε, χαμογελαστός, να κουβαλάει το αναλόγιο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι κατά την εισοβλή στο Καπιτώλιο, συνελήφθη αργά το βράδυ της Παρασκευής, κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ο Άνταμ Κρίστιαν Τζόνσον συνελήφθη αφού σε βάρος του είχε εκδοθεί ομοσπονδιακό ένταλμα και οδηγήθηκε στην φυλακή της κομητείας Πινέλας.

Ο ταυτότητα του 36χρονου είχε αποκαλυφθεί σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Η εφημερίδα Bradenton Herald ανέφερε ότι είναι κάτοικος του Πάρις, μιας κοινότητας που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την Τάμπα.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές της περασμένης Τετάρτης στην Ουάσινγκτον, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός του Καπιτωλίου.