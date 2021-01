Αθλητικά

“Πάρτι” ο Κολοσσός κόντρα στον Ιωνικό!

Καντέρ και Άρτις είπαν «όχι» στον Ιωνικό στη Ρόδο.

Ο Κερέμ Καντέρ πήρε από το... χέρι τον Κολοσσό και τον οδήγησε σε νίκη, 94-74, επί του Ιωνικού, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε» η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Basket League. O Toύρκος σέντερ έκανε μεγάλη εμφάνιση με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ έδωσε τη... σκυτάλη στον Ντόμινικ Άρτις (21π., 7ασ., 4ρ.) στο 4ο δεκάλεπτο και οι δυο τους οδήγησαν την ομάδα τους στην 4η νίκη της σε 11 αγώνες.

Αν και προερχόταν από νίκη επί του Άρη, ο Ιωνικός προέβαλε αντίσταση μόνο στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, και εγκλωβισμένος στην άμυνα των γηπεδούχων στο 4ο, υπέστη την 7η ήττα του σε 11 αναμετρήσεις. Από 11 πόντους σημείωσαν οι Χόλογουελ και Πρίντζετ, ενώ από 10 πόντους είχαν οι Φιτζπάτρικ και Τολιόπουλος για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου.

O Ιωνικός διατηρούσε προβάδισμα με βραχεία κεφαλή στο μεγαλύτερο μέρος του 1ου δεκαλέπτου. Αρχικά με τρίποντα από Έλμορ και Σμιθ και εν συνεχεία με λύσεις από Χόλογουελ και Μαυροκεφαλίδη. Οι Ροδίτες αντέδρασαν μετατρέποντας το αρνητικό για αυτούς 9-14 σε 15-14 με σερί 6-0 και πόντους από τους Τούμπα, Ξανθόπουλο και Άρτις. Η λήξη του πρώτου δεκαλέπτου θα έβρισκε τις δύο ομάδες ισόπαλες, 19-19, με τον Φιτζπάτρικ να ισοφαρίζει με hook για τους φιλοξενούμενους.

Οι παίκτες του Ηλία Καντζούρη μπήκαν με ενέργεια στη 2η περίοδο, ο Ιωνικός υποχρεωνόταν να τους σταματά με φάουλ και χάρη στην ευστοχία στις βολές από Γκόινς, Άρτις και Καντέρ, ο Κολοσσός προσπέρασε για πρώτη φορά με +5, 28-23. Το +6, από τρίποντο του Γκόινς δεν άργησε, 31-25. Ο Σαγίντ Πρίτζετ έδωσε έναυσμα για αντεπίθεση από πλευράς Ιωνικού και χάρη στους διαδοχικούς πόντους του, οι Πειραιώτες ανέκτησαν το προβάδισμα, 31-32, με σερί 7-0. Το δεύτερο μισό της 2ης περιόδου, όμως ανήκε στους γηπεδούχους. Με πίεση στην άμυνα και τον Καντέρ πρωταγωνιστή στην επίθεση, οι Ροδίτες απομακρύνθηκαν, 46-38, με τον Φιτζπάτρικ να πετυχαίνει το τελευταίο καλάθι πριν το ημίχρονο, όπως είχε κάνει και στο 1ο δεκάλεπτο (46-40).

Με συνοπτικές διαδικασίες και συγκεκριμένα από καλάθια των Φιτζπάτρικ, Χόλογουελ και Χουγκάζ, ο Ιωνικός ισοφάρισε σε 46-46. Όμως, η επιμονή των παικτών του Αγγέλου έξω από τη γραμμή του τριπόντου δεν έφερε αποτελέσματα, εν αντιθέσει με την ευστοχία των Άντριτς και Καντέρ έξω από τα 6.75, 56-51. Ο Χόλογουελ θα μείωνε στο καλάθι, 56-54 και τότε το πήρε... προσωπικά ο Κερέμ Καντέρ! Ο Τούρκος σέντερ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και στο 30ο λεπτό μετρούσε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Χάρη κυρίως στη δική του απόδοση οι Ροδίτες ολοκλήρωσαν στο +9, 69-60, την 3η περίοδο.

Με επιμέρους σκορ 19-8 και τους Άρτις, Καντέρ «αφηνιασμένους» ο Κολοσσός άγγιξε το +20, 88-68! Ο Ιωνικός είχε πετάξει... λευκή πετσέτα στην 4η περίοδο. Ο Ζάρας με τρίποντο διαμόρφωσε το 91-70 και ήταν πασιφανές πως το τελευταίο τρίλεπτο θα εξελισσόταν σε τυπική διαδικασία, όπως και έγινε!

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-40, 69-60, 94-74

Διαιτητές: Σώμος, Πιτσίλκας, Κάρδαρης

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Ξανθόπουλος 4, Άντριτς 13 (3), Άρτιτς 21 (2), Τούμπα 10, Γκόινς 9 (1), Καμαριανός, Λιάπης, Αρσενόπουλος, Καντέρ 22 (2), Μπίλης 2, Ζάρας 13 (2)

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Βαγγέλης Αγγέλου): Σμιθ 9 (3), Έλμορ 5 (1), Μαυροκεφαλίδης 7, Χόλογουελ 11, Χουγκάζ 9 (1), Πρίτζετ 11 (1), Βλάχος, Φιτζπάτρικ 10, Μουχαϊμίν 2, Τολιόπουλος 10