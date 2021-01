Οικονομία

Αχτσιόγλου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: κούρεμα οφειλών για επιβίωσή τους

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτου αδιεξόδου, καθώς δεν έχουν ρευστότητα και είναι καταχρεωμένες.

«Η πολιτική της κυβέρνησης είναι υφεσιακή» και «δεν πρέπει να συνεχιστεί και το 2021», πρέπει να υπάρξει μία «σοβαρή στροφή της οικονομικής πολιτικής», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στον ρ/σ «Realfm 97,8», υποστηρίζοντας πως όμως δεν θα αλλάξει γιατί είναι στρατηγική επιλογή της ΝΔ.

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, «βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτου αδιεξόδου, καθώς δεν έχουν ρευστότητα και είναι καταχρεωμένες, αλλά η κυβέρνηση δεν υλοποιεί ένα σχέδιο ανακούφισης από τα χρέη και υποστήριξης της ρευστότητας. Σημείωσε ότι απαιτείται «μετατροπή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση -πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη το κάνουν- ,σχήμα ρύθμισης οφειλών με κούρεμα της βασικής οφειλής και κάλυψη, τουλάχιστον, των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από το κράτος, για να μπορέσουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις να διατηρήσουν το προσωπικό τους και να μην έχουμε νέο κύμα ανεργίας το 2021».

Σε σχέση με την πανδημία ανέφερε ότι η εικόνα της κυβέρνησης δείχνει ότι «έχει απόλυτη απώλεια ελέγχου στη διαχείριση της» και την κατηγόρησε ότι δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ, δεν προχωρά σε δωρεάν μαζικά τεστ και ο εμβολιασμός προχωρά πάρα πολύ αργά. «Ανακοινώνει άνοιγμα των σχολείων χωρίς συζήτηση με τους ειδικούς, δεν κάνει τίποτα για τους χώρους εργασίας που έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες, δεν έχει ένα συνολικό και οργανωμένο σχέδιο», είπε.