Basket League: Τέταρτη νίκη για τον ΠΑΟΚ

Επιθετικός πλουραλισμός και ψυχραιμία έδωσαν τη νίκη στον ΠΑΟΚ

«Λογαριασμό» σε θετικά αποτελέσματα, για το 2021, άνοιξε ο ΠΑΟΚ. Επικράτησε, σήμερα, στο PAOK Sports Arena, για την 11η αγωνιστική της Basket League, επί του Μεσολογγίου με 96-87. Σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από χαλαρές άμυνες και λάθη για αμφότερες τις ομάδες (18-15).

Ξεχώρισαν για τον «Δικέφαλο» οι Μάλκομ Γκρίφιν (24π., 4 ριμπ., 2 ασ), Ζερμέιν Λοβ (17π., με 13/13 βολές) και ο αλάνθαστος Μπο Μπιτς (15π., με 2/2 βολές, 2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα και 11 ριμπάουντ, 1 ασ., 2κλ.).

Κορυφαίοι για το Μεσολόγγι ήταν ο Τόντρικ Γκότσερ (32π., οι 22 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο, 4 ασ., 3κλ., 1 κ.) και ο Γάλλος σέντερ, Νταρέλ Πουαριέ (16π., 8 ριμπ, 1κλ), ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 51-47, 78-70, 96-87

Με βασικό επιθετικό εκφραστή τον Γκρίφιν, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 4’ με 10-0, χρονικό σημείο που άρχισε να «οπλίζει» ο αλάνθαστος στο πρώτο ημίχρονο, Γκότσερ (5/5 βολές, 1/1 δίποντο, 5/5 τρίποντα, 3 ασ., 2 κλ.), με συνέπεια το Μεσολόγγι να ισορροπήσει, αρχικά, την κατάσταση (9’ 21-21) και στο 11’ να πάρει τα ηνία με 26-27 (μετά το 26-21 για τους γηπεδούχους στο 10’).

Ο Μπιτς ανέλαβε… δράση για τον «Δικέφαλο» στην πορεία. Ο Αμερικανός φόργουορντ έχοντας το απόλυτο από μέση και μακρινή απόσταση (1/1 δίποντο 3/3 τρίποντα) και με τη βοήθεια, επίσης, των Τέρνερ, Γκρίφιν, έδωσε στους «ασπρόμαυρους» διαφορά 7 πόντων στο 18’ (49-42). Απόσταση που κράτησε ο «Δικέφαλος», γύρω από το ίδιο επίπεδο, στην τρίτη περίοδο (56-51 62-56, 69-62, 74-66) και την πήγε στο +10 στο 31’ (82-72), με τρίποντο του Τσαλμπούρη.

Διαδοχικά λάθη του Παπαντωνίου επέτρεψαν στο Μεσολόγγι να μειώσει στους 7 πόντους (33’ 82-75). Στα 5’20’’ όμως, για το τέλος ο ΠΑΟΚ ανέβασε τη διαφορά ξανά σε διψήφιο αριθμό, στο +14 (για πρώτη φορά) με 90-76, προκαλώντας εκνευρισμό στον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Οι φωνές του Καλαμπάκου και λάθη του ΠΑΟΚ έδωσαν ώθηση στο Μεσολόγγι να πλησιάσει στους 9 πόντους (37’ 94-85), η προσπάθειά του, εντούτοις, για την ολική ανατροπή έμεινε εκεί.

*Θεατής της αναμέτρησης, από θέση δίπλα στον πάγκο της ομάδας, ήταν ο τραυματίας αρχηγός του ΠΑΟΚ, Βαγγέλης Μαργαρίτης.

* Απών για το Μεσολόγγι ήταν ο τραυματίας και πρώτος σκόρερ του, Ντεβόντε Γκριν

Διαιτητές: Μάνος, Τσαρούχα, Καρπάνος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης): Λοβ 17, Γκρίφιν 24, Τσαλμπούρης, 7 (1), Κακλαμανάκης 7, Καμπερίδης 4, Μπιτς 15 (3), Κονατέ 6, Παπαντωνίου 2, Τέρνερ 12 (2), Μήτρου -Λονγκ 2

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Ντίνος Καλαμπάκος): Λόρενς 8, Γκότσερ 32 (5), Μοτσενίγκος 3 (1), Αμάρντι 8, Σταματογιάννης, Λάνγκφορντ 12, Ναούμης Χατζηνικόλας 6 (1), Γράβας 2, Πουαριέ 16